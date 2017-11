Liderul sindical Dumitru Costin a acuzat OMV Petrom, in cadrul comisiei de ancheta a ANRE, ca a prejudiciat statul cu 7 miliarde de lei

Dumitru Costin spune ca a transmis informatiile sub forma unei scrisori si la Guvern. Mai mult, zice ca a sesizat premierul si seful Corpului de Control al primului-ministru, solicitand o interventie in legatura cu activitatea OMV Petrom. Dumitru Costin sustine ca detine si alte documente."Sunt in masura sa mai aduc si alte documente Comisiei, dar inainte de toate este un subiect care trebuie tratat de aceasta comisie de investigatie. Din acest motiv am insistat sa fie prezente si alte persoane demne de tot respectul, care pot completa cu documente, cu informatii si cifre lucrurile pe care eu le-am spus acum. In plus, pot sa va informez ca am primit o confirmare scrisa de la seful Corpului de Control al primului-ministru. Inainte de a ajunge in comisie, am sesizat cu ceva vreme in urma primului-ministru si sefului Corpului de Control al primului-ministru si am cerut o interventie in vederea clarificarii acestei spete. Discutam de o suma foarte mare. Este vorba despre niste investigatii facute de Curtea de Conturi pe activitatea economica a unui agent economic care are si o participatie a statului roman si a identificat niste cifre care sunt in neregula pe baza evaluarilor", a spus Dumitru Costin.Seful comisiei de ancheta, deputatul PSD Iulian Iancu, spune ca va solicita informatii de la institutiile care ar fi descoperit acele nereguli: ANAF, Curtea de Conturi etc."La adresa OMV (n.red. Dumitru Costin )a primit documente de la autoritatile statului roman care sunt sau au fost in diverse etape intr-o procedura de investigatie a unui comportament evazionist, in cazul platii salariilor, al platii TVA, de modificare a formulelor si neplata corecta a redeventei", a spus Iulian Iancu. Acesta sustine ca din datele prezentate, prejudiciul se ridica undeva la peste un miliard de euro. Iulian Iancu a mai spus ca mai exista si date legate de "cresterea preturilor in devizele privind decontaminarea solului in relatia cu Ministerul Mediului, precum si neinregistrarea unor active, cladiri, terenuri si, implicit, in dauna statului". In total, prejudiciul ar ajunge la 7 miliarde de lei. "Sumele sunt ametitoare", a adaugat Iancu.