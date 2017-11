Preturile telefoniei mobile din Romania ar putea scadea si mai mult: Bruxelles-ul crede ca tarifele de interconectare sunt mari si investigheaza propunerea ANCOM de a le mentine la nivelul din 2014

"Un element cheie pentru cresterea concurentei in piata si consolidarea unui al 4-lea jucator (n.a RCS&RDS) alaturi de cei trei traditionali (n.a Orange, Vodafone si Telekom) a fost scaderea tarifelor pe care le platesc cei care vorbesc in alta retea decat in reteaua la care sunt abonati. Istoria relatiilor dintre Consiliul Concurentei si ANCOM a dovedit ca in general ajungem la puncte de vedere comune sau foarte apropiate, deci eu sunt increzator ca asa se va intampla si de aceasta data.", a declarat atunci pentru HotNews.ro Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.

Prin deschiderea acestei investigatii aprofundate, Comisia Europeana are la dispozitie trei luni pentru a discuta acest caz cu ANCOM si cu Organismul Autoritatilor Europene de Reglementare in Domeniul Comunicatiilor Electronice (OAREC) pentru a inlatura orice elemente care ar putea ridica serioase semne de intrebare cu privire la conformitatea cu legislatie europeana.La sfarsitul acestei perioade de investigatie, Comisia Europeana ar putea ori sa renunte la obiectii ori sa ceara ANCOM sa modifice ori sa retraga aceasta propunere de decizie privind mentinerea tarifelor de interconectare pe piata telefoniei mobile din Romania la nivelul stabilit in 2014.Arbitrul telecom (ANCOM) a decis in data de 9 octombrie 2017, pe cand era condusa de Adrian Dita (fost director in Vodafone si Telekom) sa mentina tariful maxim de interconectare in retelele mobile (costul pe care il are un operator mobil pentru terminarea apelurilor propriilor abonati in retelele rivalilor), la nivelul stabilit la inceputul anului 2014,Tariful a fost fundamentat pe costuri, pe baza metodologiei LRIC pur, si bazat pe previziuni detaliate pana in anul 2020, a sustinut autoritatea, care a mai precizat ca are in vedere revizuirea modelului de calcul in planul de actiuni al anului 2018.Decizia ANCOM este contrara recomandarii Consiliului Concurentei, care a apreciat ca arbitrul telecom ar trebui sa revizuiasca "cat mai curand posibil" modelul de calcul al acestor tarife, in conditiile in care mediul concurential s-a imbunatatit.Reducerea acestor tarife este evident sustinuta de RCS&RDS, cel mai mic operator mobil in functie de numarul de clienti, care are costuri mai mari cand acestia suna in retelele operatorilor mari - Orange, Vodafone si Telekom. Mentinerea lor la un nivel considerat inca ridicat de Comisia Europeana ar avantaja evident pe marii operatori.De notat in acelasi timp ca RCS&RDS are si cele mai mici tarife la telefonia mobila din piata locala, iar o reducere a tarifelor de interconectare a dus intotdeauna la o reducere a preturilor finale catre utilizatori sau la adaugarea unor beneficii suplimentare in oferetele de comunicatii mobile.De altfel, RCS&RDS a anuntat in data de 11 octombrie, ca va contesta in contencios administrativ decizia arbitrului telecom (ANCOM) de a mentine tariful maxim de interconectare in retelele mobile la nivelul stabilit la inceputul anului 2014, pe baza unor date din 2010-2012.Acest tarif de interconectare este in prezent peste media UE, iar un studiu realizat de PwC, la solicitarea RCS&RDS, arata ca, raportat la puterea de cumparare, nivelul acestui tarif din Romania este cel mai ridicat din alte 22 de tari europene analizate.