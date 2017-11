Elena Petrascu, director Posta Romana: Tarifele Postei vor fi modificate. Vom renegocia toate contractele

"Avem tarifele gresite, care nu se bazeaza pe costuri reale. In acest moment am infiintat un grup de lucru din toata tara, care lucreaza exact pe zona de tarifare", spune Elena Petrascu pentru News.ro.Noua sefa a Postei vrea, totodata, sa intareasca rolul companiei pe piata si in acelasi timp sa analizeze cu atentie relatia cu integratorii. De asemenea, toate discounturile vor fi renegociate."Ceva trebuie sa se schimbe. Vrem sa ne repozitionam in piata", adauga Petrascu.Posta Romana este detinuta de statul roman, prin MCSI, in proportie de 75% si de Fondul Proprietatea in proportie de 25%.Compania este cel mai mare angajator din Romania, cu peste 25.000 de angajati.Guvernul a aprobat in 27 septembrie Memorandumul privind "Masuri in vederea redresarii activitatii Companiei Nationale Posta Romana".Posta a inregistrat, in primele sase luni din acest an un profit operational brut de 20,9 milioane de lei (4,6 milioane de euro), in crestere cu 6,6% fata de perioada similara a anului trecut.Rezultatul net s-a ridicat, in acelasi interval, la 17,8 milioane de lei, in crestere cu 12,5% fata de primele sase luni din 2016.