Noua sefa de la Posta a facut plangere penala la DNA impotriva fostelor conduceri

Noua sefa a Postei Romane a declarat intr-un interviu pentru News.ro ca cea mai mare neregula gasita este ca banii destinati majorarii capitalului social al filialei Broker de Asigurare cu 1,8 milioane lei au fost deturnati si folositi in alte scopuri.Plangerea penala se indreapta intre altii impotriva lui Alexandru Petrescu, in trecut director general al Postei si care a fost totodata in acest an ministru pentru Mediul de Afaceri, dar si al Economiei, si impotriva lui Dante Stein, fost consilier onorific al premierului Victor Ponta si fost presedinte CA al Postei."In anul 2015, Consiliul de Administratie al companiei a hotarat majorarea capitalului social al filialei cu 1,8 milioane lei, in doua transe a cate 900.000 lei, in martie 2015 si in septembrie-decembrie 2015 (cand director general era Alexandru Petrescu, n.r.). Desi banii s-au dat cu destinatia precisa de majorare a capitalului social a acestei filiale, aceasta capitalizare nu a fost pusa in practica", a declarat intr-un interviu pentru News.ro Elena Petrascu, numita luna trecuta director general interimar al Postei Romane.Managementul, impreuna cu Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor Broker-ului, au decis sa utilizeze banii in alte scopuri, de exemplu pentru plata salariilor."Mai precis, a fost deturnare de fonduri", adauga directorul general al Postei Romane.Daca Broker de Asigurare s-ar repune pe picioare, ar reprezenta o sansa de relansare pentru Posta, asemeni modelului italian, considera Elena Petrascu."Avand in vedere ca banii dati in 2015 pentru majorarea capitalului social nu au mai ajuns acolo, am purtat discutii cu reprezentantii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) si ai Ministerului Comunicatiilor, ca sa vedem ce se poate face legat de acele sume", precizeaza directorul general al Postei.De asemenea, aceasta a trimis corpul de control al Postei la Broker de Asigurare, ca sa descopere ce s-a intamplat cu suma respectiva si care sunt persoanele care se fac vinovate de faptul ca majorarea de capital nu a mai avut niciodata loc."Ni s-a prezentat un raport din care reiese inclusiv culpa CA-ului de la Posta. Fiind vorba de o filiala a companiei, consiliul de administratie avea obligatia sa urmareasca procesul respectiv dupa o perioada anume, sa vada daca s-a finalizat sau nu capitalizarea", a adaugat ea.In urma raportului corpului de control, Elena Petrascu a facut plangere penala, trimisa la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), impotriva fostei conduceri a Postei si a filialei sale.Din raportul corpului de control a reiesit ca fostele conduceri se fac vinovate de faptul ca acea capitalizare a Brokerului nu a mai avut loc: Alexandru Petrescu, Andrei Stanescu, Viorel Motoroiu, Catalin Radu, Benoit Pleska, Dante Stein, Bogdan Patriniche, Bogdan Matei.Prejudiciul este de 1,8 milioane lei, reprezentand sumele destinate capitalizarii, la care se adauga penalitati calculate pe zi de intarziere din 2015 pana in 2017.In plus, Posta a facut plangere penala si catre Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2.De asemenea, Posta a avut saptamana trecuta o sedinta a consiliului de administratie, in care a solicitat o noua majorare a capitalului social, cu 1,5 milioane lei.Petrascu spera ca Registrul Comertului sa inregistreze majorarea de capital social in urmatoarele doua saptamani.De altfel, ANAF pusese poprire pe toate conturile filialei, din cauza datoriilor, poprire care ulterior a fost ridicata.Mai mult, Petrascu l-a schimbat in aceasta saptamana pe Andrei Stanescu din functia de membru in board-ul Broker-ului, pe care il considera unul din vinovatii de faptul ca acea capitalizare nu a mai avut loc, intrucat nu si-a respectat contractul de mandat.Motoroiu si Radu au demisionat la randul lor din postul de membru CA al Broker de Asigurare."Voi numi noul consiliu de administratie, care trebuie sa stie cum se fac asigurarile", a mentionat ea.