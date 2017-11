Ce pozitie au avut oficialii Fondului Proprietatea cu privire la capitalizarea Postei, in discutiile cu Ministrul Comunicatiilor si noua conducere a operatorului postal

Fondul Proprietatea a contestat in instanta schimbarile impuse de Ministrul Lucian Sova in Consiliul de Administratie al Postei Romane

Oficialii FP au transmis aceste precizari, la solicitarea HotNews.ro, dupa ce saptamana trecuta, atat Ministerul Comunicatiilor au comunicat faptul ca au avut intalniri cu reprezentantii FP, condusi de Johan Meyer, Co-CEO si Co-Manager de portofoliu al FP si ca acestia si-ar fi exprimat sustinerea fata de acest demers.In bugetul de stat pe 2017 sunt prevazute credite bugetate in suma de, in bugetul Ministerului Comunicatiilor, ca aport al statului, proportional cu cota de participare detinuta, iar ceilalti actionari pot participa la majorarea capitalului social proportional cu propria cota de participare.Posta Romana este detinuta de statul roman, prin MCSI in proportie de 75%, si de Fondul Proprietatea in proportie de 25%.schimbarea ultimilor trei membri din Consiliul de Administratie al Postei Romane, care fusesera numiti conform legislatiei privind guvernanta corporativa in intreprinderi, schimbare dispusa de Ministrul Comunicatiilor, Lucian Sova.Ministrul Sova, a convocat luna trecuta Adunarea Generala a Actionarilor (AGA), care a decis revocarea a trei membri: Dante Stein, Bogdan Matei si Bogdan Patriniche, acuzati de management defectuos care a condus la acumularea de datorii mari intr-o perioada scurta de timp. Dante Stein ii scrisese Ministrului Sova ca Posta se se afla in iminenta incapacitate de plata.