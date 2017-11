Reactia fostului sef al Postei la plangerea penala depusa de noua conducere: Afirmatia ca suma de 1,8 milioane lei ar fi fost 'deturnata' de la capitalizarea Posta Romana Broker de Asigurari este total falsa

"Afirmatia conform careia suma de 1,800,000 lei a fost 'deturnata' de la destinatia initiala si anume majorarea capitalului social al Posta Romana Broker de Asiguraru (PRBA) este total falsa. Asa cum reiese si din raportul de expertiza contabila realizat de CNPR (n.a vezi documentul atasat), suma de 1,800,000 lei a fost varsata de catre CNPR in contul PRBA cu scopul majorarii capitalui social, asa cum a decis Consiliul de Administratie al CNPR. S-au facut toate demersurile legale de avizare a operatiunii la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) la care PRBA se raporteaza si inregistrarii operatiunii la Registrul Comertului (ONRC) cu suma respectiva.

Din cauza nerespectarii termenului de completare a documentatiei la ASF de catre PRBA, in termenul prevazut de normele interne ASF, prin neglijenta in serviciu a domnului Mihaita Dragos Turneanu, la vremea respectiva angajat part-time al PRBA pentru reprezentare juridica si actualmente director juridic al CNPR, ASF nu a acordat avizul la acel moment. Pe cale de consecinta, in calitatea de presedinte al CA PRBA, am dispus domnului director general PRBA sa desfaca contractul de munca al domnului Mihaita Dragos Turneanu si am hotarat demararea unei analize a impactului neducerii la indeplinire a demersului cu privire la inregistrarea capitalului social de 1,800,000 lei.

Demersurile catre ASF au continuat pana in luna octombrie 2017, cand, din informatiile mele, d-na Petrascu actualul director interimar al CNPR a dispus sa se renunte la demersul catre ASF de a se mai inregistra aceasta suma pe care dumneai dintr-o necunoastere a principiilor economice si a situatiei financiare a institutiei (in ciuda pozitiei ocupate de Director Juridic al actionarului unic al PRBA), o considera deturnata doar pentru ca 'au fost platite salarii' la PRBA. Plata salariilor si a obligatiilor fiscale aferente precum si cheltuieli aferente cu instruirea si acreditarea salariatilor din teritoriu era destinatia fondurilor majorarii de capital, conform strategiei multianuale de dezvoltare a PRBA aprobate de actionarul unic al PRBA in anul 2013.

Plata salariilor angajatilor PRBA si a obligatiilor fiscal aferente, plata pentru instruire si acreditare a angajatilor din reteaua postala la nivel national au fost dealtfel directiile in care au fost alocate fondurile aferente majorarii de capital. Aceste cheltuieli, in detaliu, sunt prezente in bilantul financiar consolidat al CNPR (incluzand PRBA), aprobat de AGA si auditat de auditor extern (in situatiile financiare consolidate apar atat cheltuielile CNPR cat si a filialelor sau alte entitati unde CNPR detine pachete de actiuni ¬ ex Romfilatelia, PRBA, etc). Totodata aceste inregistrari contabile ale acestor alocari de fonduri aferente majorarii de capital au fost depuse, inclusiv extrase de cont, la ASF, ONRC si catre structurile de control ale actionarului unic.

In concluzie, demersul actual al Dnei Director General INTERIMAR nu are decat un singur scop: prelungirea interimatului la etern, prin inlaturarea oricaror posibili candidati la functia de Director General, lasandu-i pe membri executivi si ne-executivi din conducerile anterioare, sa- si dovedeasca nevinovatia sau neimplicarea in faptele ce au facut subiectul plangerii penale, prin constructia unor acuzatii aflate in afara realitatii dar neaparat comunicate public incorect si tendentios, dar care ii pot permite un status-qvo de interimat prelungit pe termen nelimitat, in special dupa anularea din proprie initiativa, cu buna stiinta si fara fundament juridic, a procedurii de selectie a Directorului General si al Directorului Financiar, selectie demarata anterior numirii ei, pornita in timpul mandatului meu, pastrandu-si astfel o pozitie pe care nu ar putea sa o preia printr-o procedura de selectie pentru management privat conform OUG 109/2011, neindeplinind profesional sau educational, niciuna din conditiile minimale de inscriere sau criteriile de selectie prevazute in anuntul de recrutare.".

Elena Petrascu Foto: Hotnews

"In anul 2015, Consiliul de Administratie al companiei a hotarat majorarea capitalului social al filialei cu 1,8 milioane lei, in doua transe a cate 900.000 lei, in martie 2015 si in septembrie-decembrie 2015 (cand director general era Alexandru Petrescu, n.r.). Desi banii s-au dat cu destinatia precisa de majorare a capitalului social a acestei filiale, aceasta capitalizare nu a fost pusa in practica", a declarat intr-un interviu pentru News.ro Elena Petrascu, numita luna trecuta director general interimar al Postei Romane.

Pentru detalii citeste: Noua sefa de la Posta a facut plangere penala la DNA impotriva fostelor conduceri

Reactia lui Andrei Stanescu, fost director general al Postei Romane si fost presedinte al Consiliului de Administratie al Posta Romana Broker Asigurari (PRBA), la acuzatiile Elenei Petrascu, noua sefa a Postei, care a anuntat ca a facut plangere penala la DNA pentru nereguli identificate la filiala Broker de Asigurare:Elena Petrascu, numita luna trecuta director general interimar al Postei Romane, a trimis corpul de control la filiala Broker de Asigurare, iar neregulile gasite fac obiectul unei plangeri penale, trimisa la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), impotriva fostei conduceri a Postei, a scris duminica News.ro.Noua sefa a Postei Romane a declarat intr-un interviu pentru News.ro ca cea mai mare neregula gasita este ca banii destinati majorarii capitalului social al filialei Broker de Asigurare cu 1,8 milioane lei au fost deturnati si folositi in alte scopuri.Plangerea penala se indreapta intre altii impotriva lui Alexandru Petrescu, in trecut director general al Postei si care a fost totodata in acest an ministru pentru Mediul de Afaceri, dar si al Economiei, si impotriva lui Dante Stein, fost consilier onorific al premierului Victor Ponta si fost presedinte CA al Postei.Managementul, impreuna cu Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor Broker-ului, au decis sa utilizeze banii in alte scopuri, de exemplu pentru plata salariilor."Mai precis, a fost deturnare de fonduri", adauga directorul general al Postei Romane.