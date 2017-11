Venituri si clienti in crestere pentru Vodafone Romania, in trimestrul incheiat la 30 septembrie 2017: 186 milioane euro si peste 9,7 milioane de utilizatori

Venitul mediu pe utilizator (ARPU) mobil a fost de 6,1 euro in cele trei luni incheiate la 30 septembrie 2017. La aceeasi data, abonatii serviciilor mobile reprezentau 40% din baza totala de clienti, iar utilizatorii prepaid, 60%. Ponderea segmentului de utilizatori ai serviciilor pre-platite in baza totala de clienti ai serviciilor mobile a crescut cu 0,4 puncte procentuale fata de trimestrul anterior.Consumul de date mobile a crescut cu 90% in trimestrul incheiat la 30 septembrie 2017, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.Potrivit companiei, cresterea numarului de clienti si a consumului de date a fost sustinuta de cateva servicii lansate recent, respectiv Vodafone Pass, care le permite clientilor sa achizitioneze optiuni prin care au acces la aplicatiile de social media, streaming video si de muzica, fara a consuma traficul de date din abonament si Supernet 4.5G, o optimizare superioara pentru streaming video, securitate imbunatatita integrata in retea si latime de banda mai mare. Vodafone a fost prima retea mobila din tara care a demonstrat viteze in jurul valorii de 800Mbps utilizand un smartphone lansat comercial.