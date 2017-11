Parteneriatul dintre Posta Romana si eMAG in perioada Black Friday: Operatorul national postal sustine ca poate livra zilnic peste 15.000 de colete

Clientii retailerului online eMAG care vor sa-si ridice produsele comandate de la un punct fix, aflat in proximitatea domiciliului sau a locului de munca, vor putea, incepand cu luna noiembrie din acest an, sa-si ridice personal produsele comandate din 600 de oficii postale amplasate in toate judetele tarii, a anuntat miercuri Posta Romana. Operatorul postal precizeaza ca poate sustine, zilnic, livrarea a peste 15.000 de colete, in perioada evenimentului Black Friday, incepand cu 17 noiembrie.In cadrul serviciului PostCollect, operatorul national de servicii postale preia, sorteaza si livreaza coletele eMag la sediul subunitatilor postale participante. Expeditiile eMAG sunt monitorizate in sistem Track&Trace pe tot parcursul lor, de la prezentare, pana la livrare.Destinatarii sunt avizati de catre Posta Romana, printr-un SMS, pentru fiecare colet, in momentul in care acesta ajunge in oficiul ales de client. In SMS sunt comunicate: numarul AWB al trimiterii, numarul si programul oficiului postal, precum si suma de plata ramburs, daca nu a fost deja achitata online, cu cardul.Coletele continand comenzile eMAG efectuate in perioada Black Friday si livrate in oficiile postale prin serviciul PostCollect, vor fi pastrate in oficiile postale timp de 7 zile calendaristice, de la data sosirii in unitate. Livrarea coletelor se face la sediul oficiilor postale prin intermediul ghiseelor dedicate si vizibil semnalizate. Clientul are optiunea deschiderii coletului pentru verificarea continutului.