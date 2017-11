Profitul net al grupului DIGI a urcat la 44,2 milioane de euro in primele noua luni din 2017: Cum a evoluat numarul de clienti in Romania

Ce inseamna RGU ('unitate generatoare de venituri'): Termenul este folosit pentru a desemna contul de abonat al unui client in legatura cu unul dintre serviciile companiei. Un client individual poate reprezenta unul sau mai multe RGU-uri in functie de numarul de servicii la care se aboneaza.

a crescut de la aproximativ 3.059 mii, la data de 30 septembrie 2016, la aproximativ 3.400 mii RGU la data de 30 septembrie 2017, o crestere de aproximativ 11,1%. ARPU din serviciile de telecomunicatii mobile a crescut la o medie de 4,2 EUR/lunar pentru perioada de trei luni incheiata la data de 30 septembrie 2017, comparativ cu media de 3,6 EUR/lunar pentru perioada de trei luni incheiata la data de 30 septembrie 2016, o crestere de aproximativ 16,7%, care a rezultat in mod principal din cresterea generala a traficului de voce si date, cat si o modificare a mixului de pachete.a crescut de la aproximativ 2.821 mii la 30 septembrie 2016, la aproximativ 2.974 mii la 30 septembrie 2017, o crestere de aproximativ 5,4%, iara crescut de la aproximativ 1.953 mii la 30 septembrie 2016 la aproximativ 2.092 mii la 30 septembrie 2017, o crestere de aproximativ 7,1%.Aceste cresteri au fost in principiu datorate pachetelor atractive de internet fix si date.Cresterea serviciilor de telecomunicatii mobile, televiziune prin cablu, internet fix si date si alte venituri au fost partial compensate printr-, ca urmare a scaderii RGU in ambele linii de activitate.a scazut de la aproximativ 650 mii la data de 30 septembrie 2016 la 605 mii la data de 30 septembrie 2017, o scadere de aproximativ 6,9%.Aceasta scadere s-a datorat in principal faptului ca un numar de abonati DTH au incetat contractele, s-au mutat la concurenti sau au migrat de la serviciile noastre de DTH la serviciile noastre de televiziune prin cablu.a scazut de la 1.231 mii la data de 30 septembrie 2016 la aproximativ 1.151 mii la data de 30 septembrie 2017, o scadere de aproximativ 6,5%.pentru perioada de trei luni incheiata la data de 30 septembrie 2017 au fost de 162,4 milioane EUR (din care 146,5 milioane EUR venituri din servicii de baza si 15,9 milioane EUR alte venituri), prin comparatie cu 155,1 milioane EUR (din care 133,7 milioane EUR venituri din servicii de baza si 21,4 milioane EUR alte venituri) pentru perioada de trei luni incheiata la data de 30 septembrie 2016, o crestere de 4,7%.Cresterea veniturilor din Romania a fost determinata, in principal, de o crestere a ARPU si a numarului de RGU pentru serviciile noastre de telecomunicatii mobile, a numarului de RGU pentru servicii de televiziune prin cablu si internet si date fixe., in comparatie cu profitul net de 11,3 milioane euro pentru perioada de trei luni incheiata la 30 septembrie 2016. In primele noua luni din 2017, profitul net al DIGI a urcat la 44,2 milioane euro, de la 17,8 milioane euro in aceeasi perioada a anului trecut.