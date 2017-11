Posta Romana asigura ca veniturile nete ale celor peste 25.000 de angajati nu vor scadea ca urmare a transferului contribuţiilor sociale de la 1 ianuarie 2018

Posta Romana a anuntat, miercuri ca, cei peste 25.000 de salariati nu vor fi afectati de transferul contributiilor sociale, de la angajator la angajat, ca urmare a modificarilor aduse Codului Fiscal, de la 1 ianuarie 2018. "Am luat decizia de a veni in sprijinul angajatilor nostri, si asigur, pe aceasta cale ca, incepand de anul viitor, veniturile lor nete nu vor fi atinse de niciun fel de scadere" a declarat Elena Petrascu, directorul general interimar al Postei Romane.Posta Romana este o companie nationala infiintata conform Legii 31/1990, si nu o institutie publica. Ea functioneaza pe gestiune economica, ceea ce inseamna ca-si formeaza singura veniturile din contracte comerciale si, prin urmare, se autofinanteaza.Posta Romana este detinuta de statul roman, prin Ministerul pentru Societatea Informationala, in proportie de 75%, si de Fondul Proprietatea (FP) in proportie de 25%. Compania detine cea mai mare retea de distributie la nivel national, insemnand peste 80% din totalul subunitatilor postale care opereaza, in prezent, in Romania. Peste 19 milioane de locuitori beneficiaza de serviciile Postei Romane si peste 7,5 milioane de adrese sunt acoperite de reteaua postala proprie.