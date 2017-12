Aproximativ 24.000 de postasi vor primi cate 150 de lei, prime de Craciun: Este un gest modest de apreciere si se adrezeaza angajatilor cu salariul pana la si inclusiv mediu pe economie

La aceasta intrebare,"Consiliul de Administratie al companiei a aprobat aceasta cheltuiala avand la baza eforturile depuse de toti cei fara de care niciun plan gandit la nivelul top managementului companiei n-ar putea fi pus in aplicare.Mentionam ca aceasta cheltuiala se regaseste in bugetul de venituri si cheltuieli al Postei Romane, in consecinta putem spune fara nici un fel de indoiala ca veniturile Postei permit o astfel de masura.Posta Romana este intr-un proces activ de redresare, atat la nivel financiar cat si de incredere in piata, in fata partenerilor nostri si inclusiv in fata angajatilor.Nu trebuie sa uitam ca in ultimele luni Posta Romana a generat venituri suplimentare fata de aceeasi perioada a anului trecut. Ca un exemplu concludent putem vorbi despreIn plus,Compania are un plus de siguranta in ceea ce priveste veniturile, inclusiv pentru anul viitor, in urmaO alta sursa care sustine cheltuiala la care faceti referire este economia facuta la fondul de salarii, prin renuntarea la 56 de posturi de conducere si intreaga reorganizare de la nivel central.In final va rugam sa priviti acest gest modest, ca o dovada de apreciere fata de toti angajatii nostri care au ales sa ramana alaturi de noi, chiar si dupa reducerea normelor care a avut loc in martie a.c."Semnarea acestui protocol intre conducerea Postei si Sindicatul Lucratorilor Postali pentru acordarea de cadouri in bani cu ocazia sarbatorilor de Craciun a fost semnalata initial pe blogul https://postaromananews.wordpress.com/. Posta Romana, o companie cu peste 25.000 de angajati, este detinuta de statul roman, prin Ministerul pentru Societatea Informationala, in proportie de 75%, si de Fondul Proprietatea (FP) in proportie de 25%. Compania detine cea mai mare retea de distributie la nivel national, insemnand peste 80% din totalul subunitatilor postale care opereaza, in prezent, in Romania. Peste 19 milioane de locuitori beneficiaza de serviciile Postei Romane si peste 7,5 milioane de adrese sunt acoperite de reteaua postala proprie.