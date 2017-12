Fosta sefa a UPC Romania, Severina Pascu, avanseaza in cadrul Liberty Global: Va conduce si activitatile pentru clienti din Elvetia si Austria

Fosta sefa a UPC Romania, Severina Pascu, in prezent managing director al operatiunilor din Europa Centrala si de Est (CEE) ale Liberty Global, unul dintre cele mai mari grupuri de comunicatii prin cablu din lume, va conduce toate activitatile diviziei Consumer din Elvetia si Austria, pastrand responsabilitatea pentru operatiunile din Polonia, Ungaria, Romania, Cehia si Slovacia si pentru operatiunile de televiziune prin satelit UPC DTH din cele cinci tari, a anuntat joi operatorul de comunicatii prin cablu.Severina Pascu va conduce toate activitatile de marketing, vanzari si suport pentru clienti din pozitia de Director Operational Liberty Global Europa Centrala, care cuprinde Austria, Elvetia si Regiunea CEE - Polonia, Ungaria, Romania, Cehia si Slovacia, precum si operatorii DTH din aceste cinci tari.Severina Pascu va prelua acest rol pe langa pozitia curenta de Managing Director pentru Europa Centrala si de Est a Liberty Global. Ea va conduce toate activitatile diviziei Consumer din Elvetia si Austria, pastrand responsabilitatea pentru operatiunile din Polonia, Ungaria, Romania, Cehia si Slovacia si pentru operatiunile de televiziune prin satelit UPC DTH din cele cinci tari."Sunt bucuros ca am gasit in Severina Pascu un manager atat de experimentat pentru a conduce aceasta noua structura in calitate de Director Operational. In ultimii ani, ea a reusit sa creasca activitatile noastre din Europa Centrala si de Est si sunt nerabdator sa lucram impreuna in continuare","Noua structura isi propune sa ne sustina in realizarea obiectivului nostru, acela de a oferi cele mai bune experiente de conectivitate si divertisment clientilor nostri. Sunt foarte bucuroasa si nerabdatoare sa lucrez indeaproape cu noii mei colegi din Elvetia si Austria, la fel si cu echipele din regiunea Europa Centrala si de Est",Severina Pascu a fost numita CEO pentru UPC Ungaria si UPC Romania in 2013. Inainte de aceasta numire a fost, din 2011, CEO al UPC Romania, pozitie care a urmat celei de CFO, din 2008, cand s-a alaturat companiei. Inainte de UPC, Severina Pascu a fost Director Corporate Finance pentru CAIB Romania, si a avut roluri importante pentru KPMG si Metromedia International, atat in Romania cat si in Marea Britanie.