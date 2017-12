Ministerul Comunicatiilor: Capitalizarea Postei Romane continua fara sa fie necesar acordul Fondului Proprietatea si nu avem obligatia sa notificam Comisia Europeana

"Procesul de capitalizare a CNPR continua fara sa fie necesar un acord specific si expres din partea actionarului minoritar, Fondul Proprietatea, dupa ce au fost parcurse etapele prevazute de legislatia in vigoare (L 31/1990) si de Actul Constitutiv al CNPR in ceea ce priveste desfasurarea sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor CNPR.

Opozitia FP fata de procesul de capitalizare a Postei Romane este exprimata, in acest moment, exclusiv la nivel declarativ. In eventualitatea in care opozitia Fondului va ajunge in sfera de decizie a Justitiei, avem incredere intr-un proces rapid si decisiv.

Ca procesul de capitalizare a CNPR (n.a Posta Romana) se face cu respectarea reglementarilor in domeniul concurentei a fost si concluzia Consiliul Concurentei.", au precizat marti pentru HotNews.ro oficialii Ministerului Comunicatiilor, intrebati ce se va intampla in perioada urmatoare in procesul de capitalizare a Postei, in conditiile in care Fondul Proprietatea se opune.

"Fondul Proprietatea considera ca majorarea capitalului social la Posta Romana, propusa de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), ar trebui facuta prin respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat. Acesta este un fapt cunoscut atat de catre MCSI, cat si de Consiliul Concurentei. In ceea ce priveste initierea procedurii de insolventa, in conformitate cu legislatia romaneasca, consiliul de administratie este responsabil pentru a determina daca situatia financiara a societatii necesita o astfel de actiune", a declarat joi, 14 decembrie, Johan Meyer, co-CEO Franklin Templeton Investments Romania si co-portofoliu manager al Fondului Proprietatea.

ca statul nu este obligat sa notifice Comisia Europeana cu privire la capitalizarea Postei Romane, dupa ce testul investitorului privat a aratat ca nu este ajutor de stat.In bugetul de stat a fost alocata suma de 170 milioane de lei pentru capitalizarea CNPR, in bugetul MCSI, ca aport al statului, proportional cu cota de participare detinuta, iar ceilalti actionari pot participa la majorarea capitalului social proportional cu propria cota de participare. a transmis joi o declaratie prin care sustine ca procesul capitalizarii ar trebui facut prin respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat, fara sa ofere detalii suplimentare.este detinuta de statul roman, prin MCSI in proportie de 75%, si de Fondul Proprietatea in proportie de 25%.