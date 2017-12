EXCLUSIV Parlamentul a schimbat regulile privind demiterea conducerii arbitrului telecom in ciuda avertismentelor de la Bruxelles: Ce salariu va avea Sorin Grindeanu

Vezi in articol si ce salariu ar urma sa aiba Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM, si cei doi vicepresedinti in forma in care actul normativ a trecut de Parlament



Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta 33/2017 prin care presedintele Iohannis a fost exclus din procedura numirii conducerii ANCOM a fost adoptat luni, 18 decembrie, de catre Senat, in calitate de Camera decizionala, cu o serie de amendamente care schimba semnificativ modul in care este numita si demisa conducerea arbitrului telecom.



Amendamentele au fost depuse si adoptate anterior in Comisia Economica de Senat in data de 14 decembrie. (vezi documentul atasat).





Cum va fi numita conducerea ANCOM: Si Guvernul a fost scos din procedura numirii conducerii acestei autoritati



Potrivit modificarilor, presedintele si vicepresedintii ANCOM vor fi numiti de catre Plenul reunit al celor doua Camere, cu votul majoritatii senatorilor si deputatilor prezenti.



Senatul a modificat astfel prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 33/2017, adoptata tacit de catre Camera Deputatilor, conform careia presedintele si vicepresedintii ANCOM erau numiti pe baza propunerii Guvernului de catre cele doua Camere ale Parlamentului, informeaza Agerpres.



Acest amendament a fost depus de senatorul PSD Robert Cazanciuc si a fost adoptat cu unanimitate de voturi



De asemenea, conform amendamentelor adoptate de catre senatori, numirea presedintelui si a celor doi vicepresedinti ai ANCOM, cu nominalizarea functiilor, se face la propunerea comuna a Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor a Camerei Deputatilor si a Comisiei economice, industrii si servicii a Senatului.



Acest amendament a fost depus de senatorul PSD Marin Gheorghe si a fost adoptat cu unanimitate de voturi.





Cum va putea fi demisa conducerea ANCOM: Noi instrumente





Senatorii au adoptat de asemenea si noi amendamente, propuse de acelasi senator PSD Robert Cazanciuc, care privesc modul in care poate fi demisa conducerea ANCOM, amendamente care fusesera anterior cuprinse in avizul Comisiei Juridice din Senat.



Astfel, presedintele si vicepresedintele ANCOM vor fi demisi in cazul in care au afectat in mod grav capacitatea administrativa a autoritatii de a-si indeplini atributiile, dar si daca au afectat independenta functionala a autoritatii fata de furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice, fata de producatorii de echipamente destinate furnizarii de retele sau de servicii de comunicatii electronice si fata de furnizorii de servicii postale. Demiterea se face de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii parlamentarilor.

Un alt amendament prevede ca respingerea in Parlament a raportului anual al ANCOM duce la demiterea conducerii sale.

Potrivit unui alt amendament, vicepresedintii ANCOM vor putea fi demisi, la propunerea motivata a presedintelui autoritatii, de catre cele doua Camere ale Parlamentului.





Oficialii UE au avertizat anterior autoritatile ca unele din aceste amendamente ar putea afecta serios independenta arbitrului telecom



Parlamentarii au adoptat aceste modificari in ciuda atentionarilor oficiale transmise anterior de oficialii Comisiei Europene cu privire la faptul ca ar putea afecta serios independenta arbitrului telecom.



Intr-o scrisoare oficiala transmisa la sfarsitul lunii trecute autoritatilor romane, document obtinut de HotNews.ro (vezi documentul atasat), Roberto Viola, directorul general al Directiei de Retele de Comunicare, Continut si Tehnologie din cadrul Comisiei Europene, atentiona ca adoptarea amendamentului potrivit caruia respingerea in Parlament a raportului anual al ANCOM duce la demiterea conducerii autoritatii 'ar putea afecta serios independenta acestei autoritati de reglementare.'



Oficialul european mai subliniaza ca intregul proces legislativ cu privire la modificarile aduse legislatiei ANCOM este atent monitorizat si ca oficialii europeni sunt deschisi la discutii tehnice pe acest subiect cu autoritatile romane. (mai multe detalii in scrisoarea atasata).





Ce salarii au fost stabilite pentru presedintele si vicepresedintii ANCOM/Sorin Grindeanu va avea un salariu lunar de circa 7500 de euro



Senatorii au modificat si modul de stabilire a salariului presedintelui ANCOM, "la nivelul a cinci salarii medii la nivelul institutiei aferente lunii ianuarie a fiecarui an". Salariul vicepresedintilor ANCOM s-a stabilit 'la nivelul a patru salarii medii la nivelul institutiei aferente lunii ianuarie a fiecarui an'.



Acest amendament referitor la salarizarea conducerii ANCOM a fost propus de senatorul PSD Gheorghe Marin si a fost adoptat cu majoritate de voturi.



Ce inseamna cinci salarii medii la nivelul ANCOM? Potrivit surselor HotNews.ro, salariul mediu net la nivelul acestui an in ANCOM, cifra prezentata de directia economica a autoritatii de reglementare in cadrul Comisiilor din parlament, a fost de aproximativ 6.800 de lei.



La acest nivel, Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM, ar urma sa incaseze lunar un salariu de 34.000 de lei (circa 7500 euro). Cei doi vicepresedinti ar avea salarii nete de circa 27.200 de lei (aproximativ 6000 de euro).





Comisia Europeana a mai deschis in trecut procedura de infringement impotriva Romaniei pentru lipsa independentei arbitrului telecom



Proiectul de lege adoptat de Parlament a plecat acum spre promulgare la presedintele Iohannis. Ramane de vazut daca acesta va promulga legea sau o va retrimite spre reexaminare in Parlament.



Amintim faptul ca Ordonanta de Urgenta 33/2017, prin care presedintele Iohannis a fost exclus din procedura numirii conducerii ANCOM, a fost adoptata de Guvernul Grindeanu printr-o procedura netransparenta si fara sa astepte avizul Consiliului Legislativ.



Amintim si faptul ca felul in care era numita anterior conducerea autoritatii si controlul parlamentar al activitatii acesteia fusese agreat chiar de Comisia Europeana inainte de inchiderea unei proceduri de infringement declansate in 2009 impotriva Romaniei tocmai pentru ingerintele dese ale politicului in activitatea acesteia.