Inca o masura luata de Sorin Grindeanu pentru repararea greselilor fostei conduceri a arbitrului telecom: Tarifele de interconectare in telefonia mobila, care se reflecta in preturile finale catre utilizatori, sa scada de la 1 mai 2018

"Propun reducerea tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile incepand cu data de 1 mai 2018, de la 0,96 eurocenti/minut la 0,84 eurocenti/minut, tarif care va fi practicat pana la data la care ANCOM va finaliza noul model de cost LRIC pur. Decizia Autoritatii vine ca urmare a dialogului cu Comisia Europeana pe aceasta tema, dar si ca urmare a faptului ca actualul model de cost nu include tehnologia 4G/LTE, tehnologie care castiga tot mai mult teren in Romania, aducand castiguri de eficienta","Intrucat realizarea unui nou model de cost, care sa reflecte costurile eficiente ale furnizarii serviciilor de terminare la puncte mobile si sa permita stabilirea unor tarife perfect adaptate pietei romanesti este un proces de durata, ANCOM propune, ca masura tranzitorie, un tarif determinat prin benchmarking european. Tariful stabilit astfel de Autoritate reprezinta media tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile stabilite in statele membre ale Uniunii Europene pe baza unui model de cost LRIC pur, ceea ce ofera un suport adecvat pentru o masura temporara, pana cand se vor stabili tarifele bazate pe costurile incrementale evitate, printr-un nou model de cost.Astfel, tariful pentru terminarea apelurilor pe care il vor practica cei cinci operatori de telefonie mobila cu putere semnificativa pe piata terminarii apelurilor in propriile retele (Lycamobile S.R.L. - operator de retele mobile virtuale 'complet', Orange Romania S.A., RCS & RDS S.A., Telekom Romania Mobile Communications S.A. si, respectiv, Vodafone Romania S.A.) va fi, incepand cu data de 1 mai 2018, 0,84 eurocenti/minut, fara TVA.Solutia propusa adreseaza observatiile Comisiei Europene si are, de asemenea, avantajul ca poate fi implementata mai rapid decat realizarea noului model de cost (cel putin 18 luni).In 2018, ANCOM va initia procedura de dezvoltare a unui nou model de cost de tip LRIC pur, care sa reflecte costurile eficiente ale furnizarii serviciilor de terminare la puncte mobile, in acord cu principiile Recomandarii Comisiei Europene privind tarifele de terminare.Propunerea ANCOM se afla in consultare publica aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 31.01.2018.Grindeanu a declarat in cadrul audierii din Parlament, cand a fost propus sa preia conducerii ANCOM, ca nu i s-a parut in regula decizia mentinerii acestor tarife la nivelul din anul 2014 si ca va incerca sa rezolve aceasta problema. La o zi dupa ce a fost validat de Parlament in functia de presedinte ANCOM, Grindeanu a semnat deciziile de incetare a detasarii in cadrul institutiei a 24 de persoane aduse de fostul sef, Adrian Dita.Amintim faptul ca arbitrul telecom (ANCOM) a decis in data de 9 octombrie 2017, pe cand era condusa de Adrian Dita (fost director in Vodafone si Telekom) sa mentina tariful maxim de interconectare in retelele mobile (costul pe care il are un operator mobil pentru terminarea apelurilor propriilor abonati in retelele rivalilor), la nivelul stabilit la inceputul anului 2014, respectiv 0,96 eurocenti/minut, fara TVA.Decizia a fost in dezacord cu opinia Consiliului Concurentei, care a recomandat scaderea acestora. Mai mult, luna trecuta, Comisia Europeana a declansat o investigatie aprofundata asupra propunerii arbitrului telecom din Romania (ANCOM) de a mentine tarifele de interconectare la nivelul stabilit in 2014 pe baza unor date care acum sunt invechite, se arata intr-un comunicat publicat vineri seara de Executivul European.Bruxelles-ul a subliniat ca nivelul acestor tarife in Romania ramane ridicat comparativ cu cel din alte tari si ca autoritatea din Romania nu si-a justificat adecvat propunerea. Reducerea acestor tarife, care inseamna preturi mai mici pentru cei care vorbesc in alta retea decat in cea la care sunt abonati, a fost recomandata si de Consiliul Concurentei si este ceruta de RCS&RDS.