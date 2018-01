Playtech.ro: Prima retea 5G ar putea fi lansata in 2018

Recent, noi progrese au fost facute in domeniul retelelor 5G, astfel ca standardele NR au fost aprobate. Membrii 3GPP - 3rd Generation Partnership Project au aprobat oficial specificatiile hardware pentru noile standarde NSA NR - Non-Standalone 5G New Radio. Specificatiile au fost confirmate in cadrul unei intruniri a grupului 3GPP la Lisabona, in Portugalia.Pe fondul acestui progres, operatorii pot incepe sa lucreze la retele mobile 5G, care sa se incadreze in standardele impuse. Unii dintre primii care intra in aceasta cursa sunt americanii de la AT&T. Intr-un comunicat de presa dat publicitatii, operatorul telecom anunta ca 12 orase din State vor beneficia de implementarea noii retele.Citeste restul articolului pe Playtech.ro