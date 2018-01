Contract in valoare estimata la peste 2,2 milioane de euro: Agentia de Cadastru vrea sa atribuie, prin negociere, mentenanta pentru 4 ani a sistemului IT de cadastru si carte funciara

Nota: Teamnet International, fosta firma a urmaritului penal Sebastian Ghita, a castigat prin licitatie, la sfarsitul anului 2014, un contract de aproape 10 milioane euro pentru upgrade-ul acestui sistem IT al Agentiei de Cadastru.



"SICPI eTerra este un sistem de importanta nationala, a carui buna functionare este critica pentru piata imobiliara si circuitul civil in general. Achizitia in cauza are drept scop crearea conditiilor necesare mentinerii in stare de functionare respectiv imbunatatirea permanenta a sistemului informatic, pentru pastrarea parametrilor de functionare si corelarea permanenta cu legislatia in vigoare. (..)



In perioada 2002 - 2016 ANCPI a dezvoltat si imbunatatit in permanenta Sistemul Informatic Integrat de Cadastru si Carte Funciara (SICPI) eTerra.



Activitatea de cadastru si inregistrare a proprietatii se realizeaza de catre o singura institutie: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Aceasta gestioneaza unitar evidenta cadastral-juridica prin intermediul a 42 de oficii locale (judetene), a caror activitate este sustinuta din punct de vedere operational de Sistemul Informatic Integrat de Cadastru si Carte Funciara, cunoscut sub numele de e-Terra", se arata in caietul de sarcini al acestei proceduri (vezi documentul atasat).



Datele din SEAP) mai arata ca ANCPI preconizeaza ca va negocia cu 3 agenti economici atribuirea acestui contract. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 8 februarie 2018. Data limita de evaluare a ofertelor este 4 mai 2018.



Un upgrade major al acestui sistem IT a fost realizat in ultimii ani de Teamnet International, fosta firma a urmaritului penal Sebastian Ghita, care a castigat prin licitatie la sfarsitul anului 2014 un contract de aproape 10 milioane euro pentru actualizarea acestui sistem IT cu Directiva INSPIRE.







Datele din SEAP mai arata ca un acord-cadru similar de mentenanta a sistemului e-Terra al ANCPI, dar pentru o perioada de 2 ani, a mai fost castigat in data de 26 iunie 2012 de catre IBM Romania, contractul avand atunci o valoare de peste 19,3 milioane de lei. Oferta celor de la IBM Romania a fost singura primita atunci de catre Agentia de Cadastru.