Contract de peste 530.000 de euro: Orange va furniza, in urmatorii 3 ani, catre Camera Deputatilor abonamente de internet mobil, voce, cu tablete si telefoane incluse

Camera Deputatilor a incheiat, in data de 28 decembrie a anului trecut, cu Orange Romania un acord cadru pe 3 ani pentru furnizarea de servicii de telefonie mobila pentru comunicatii nationale, internationale si roaming, potrivit unui anunt publicat marti in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Orange a castigat acest contract la aceeasi valoare estimata initial, respectiv 2.442.016 lei fara TVA (peste 530.000 de euro), in urma unei licitatii deschise, la care criteriul de atribuire a fost 'pretul cel mai scazut' si la care au mai participat Vodafone si Telekom Romania Mobile (fostul Cosmote). Contractul este finantat de la bugetul de stat.In anuntul de licitatie, Camera Deputatilor estimeaza ca, dupa incheierea acestui acord cadru, va semna 3 contracte subsecvente pentru anii 2018, 2019 si 2020, numarul estimat de abonamente aferente acestei perioade fiind urmatorul:- abonamente de voce minim 600 - maxim 1350- abonamente de internet de tipul date peste voce minim 600 - maxim 1350- abonamente de internet de tipul date fara voce minim 600 - maxim 1350- abonament cu minute si SMS-uri nationale nelimitate si- abonament cu minute si SMS-uri nationale nelimitate;- abonament cu 200 minute nationale si 100 de SMS-uri nationale incluse- abonament cu trafic national de 5GB inclus;- abonament cu trafic national de 10GB inclus;- abonament cu trafic national de 20GB inclus;- abonament cu trafic national de 10GB inclus si- abonament cu trafic national de 10GB inclus;- abonament cu trafic national de 20GB inclus;- abonament cu trafic national de 30GB inclus;