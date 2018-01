RCS&RDS a decis luna trecuta sa majoreze cu peste 12 milioane de lei capitalul social al Integrasoft, companie pe care o detine integral

RCS&RDS si Integrasoft, trimise in judecata de DNA in dosarul acordarii drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1

Prezentare DIGI catre investitori: Ce cote de piata ar detine in Romania RCS&RDS comparativ cu ceilalti operatori

RCS&RDS, cote de piata in Romania Foto: RCS-RDS

"Art. 1. Se aproba majorarea capitalului social al Societatii de la 200 lei la 12.100.000 lei, respectiv majorarea capitalului social cu aport in numerar in suma de 12.099.800 lei, reprezentand un numar de 1.209.980 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare.Art. 2. Se aproba ca asociatul unic RCS&RDS sa subscrie si verse numerar, prin transfer bancar, intregul aport aferent majorarii cu 12.099.800 lei a capitalului social al Societatii, reprezentand 1.209.980 parti sociale.",, Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a anuntat ca firma Integrasoft, detinuta de RCS&RDS, a fost pusa sub urmarire penala sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la spalare de bani.DNA a comunicat atunci ca a finalizat procedura de aducere la cunostinta a invinuirii si fata de celelalte persoane fizice si juridice cercetate in dosarul acordarii drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1. DNA a comunicat astfel oficial ca printre cei urmariti penal se mai numara si Serghei Bulgac, directorul general al Digi Communications si al RCS&RDS, acuzat de spalare de bani, RCS&RDS, acuzata de dare de mita si spalare de bani si Bodu SRL (firma controlata de inculpatul Dumitru Dragomir), pentru complicitate la luare de mita si spalare de bani., DIGI Communications, compania mama a RCS&RDS, arata ce cote de piata ar avea in Romania in comparatie cu ceilalti concurenti telecom: Orange, Vodafone, Telekom si UPC.Conform acestor date aferente sfarsitului anului 2016, RCS&RDS era lider pe piata TV si internet fix (49%), urmata de Telekom si UPC, in timp ce pe segmentul comunicatiilor mobile ar fi pe locul 4 (12% cota de piata), dupa Orange (36%), Vodafone (32%) si Telekom (21%).