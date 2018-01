Ajutor de stat de peste 65,2 milioane de euro: Sunt vizate 3.251 de sate in care nu sunt inca retele de comunicatii cu viteze de 30 Mbps

Localitatile incluse in lista 'zonelor albe NGN'

RO-Net - Un proiect similar de 85 milioane de euro, demarat in 2013 in mandatul lui Dan Nica (PSD), investigat in prezent de DIICOT

reprezinta localitatile care nu sunt acoperite de retele de generatie viitoare ()."La 1 noiembrie 2017, 3.251 de localitati rurale (sate care apartin de comune) din Romania nu erau, potrivit declaratiilor operatorilor, deservite de retele fixe cu viteze de 30 Mbps sau mai mari si nici nu este prevazut sa beneficieze de o asemenea facilitate in urmatorii 3 ani (pana la data de 1 noiembrie 2020)", precizeaza ANCOM in comunicatul transmis joi.Celedin lista 'zonelor albe NGN' continsi au o populatie totala de(potrivit datelor Institutului National de Statistica de la cel mai recent recensamant al populatiei, din 2011).Din cele 3.251 de localitati, 1.781 figureaza ca fiind deservite de o retea de comunicatii electronice la puncte fixe care poate asigura conexiuni cu viteze de transfer a datelor (download) in regim 'best effort' de minim 2 Mbps, dar nu mai mult de 30 Mbps, iar un numar de 2.418 figureaza ca fiind deservite de cel putin o retea de acces la puncte mobile de tipul 4G (LTE)., astfel incat sa devina deservite de retele cu viteze de 30 Mbps sau mai mari.Operatorii de comunicatii electronice au avut posibilitatea, in cursul consultarii publice, sa indice toate localitatile in care intentioneaza, pana la data de 1 noiembrie 2020, sa realizeze investitii private in retele fixe cu viteze de 30 de Mbps sau mai mari",Schema de ajutor de stat care urmeaza a fi derulata vizeaza atingerea obiectivului specific O.S 2.1 "Extinderea si dezvoltarea infrastructurii de comunicatii in banda larga de mare viteza" - Axa prioritara 2 a Programului Operational Competitivitate. Fondurile publice vor fi folosite pentru construirea de retele de comunicatii electronice si, eventual, de infrastructuri fizice asociate acestora, necesare in vederea furnizarii de servicii de comunicatii electronice in banda larga de mare viteza in localitatile defavorizate din acest punct de vedere.pentru dezvoltarea infrastructurii si retelelor in localitatile din "zonele albe" din toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei, cu exceptia regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, corespunzatoare Actiunii 2.1.1 "Imbunatatirea infrastructurii in banda larga si a accesului la internet".Un proiect similar schemei de ajutor de stat care va fi lansata in acest an este proiectul Ro-Net, care a fost demarat 2013 de Dan Nica, pe atunci ministru al Comunicatiilor, care in prezent este urmarit penal in dosarul Microsoft II. Reteaua RO-Net este implementata in prezent, in urma castigarii unei licitatii, de catre un consortiu condus de Telekom Romania, din care a facut parte pana in aprilie 2015 si Avitech Co, una dintre firmele care ar fi controlate de Sebastian Ghita, si el urmarit penal.HotNews.ro a scris in exclusivitate in luna octombrie a anului trecut ca procurorii DIICOT au deschis dosar penal si efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire de grup infractional organizat si delapidare, retinandu-se existenta unui grup de persoane constituite cu scopul de a prejudicia interesele Ministerului Comunicatiilor si implicit ale statului roman, se arata in Ordonanta DIICOT, obtinuta de HotNews.ro, prin care procurorii cer informatii si documente de la Ministerul Comunicatiilor referitoare la derularea proiectului RO-NET de 85 milioane de euro pentru informatizarea zonelor sarace.