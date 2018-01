Ymens Teamnet, firma din grupul Teamnet fondat de Sebastian Ghita, si-a schimbat denumirea: Se va numi Ymens Technology Services

Decizia din Monitorul Oficial Foto: Hotnews

Asesoft International S.A si Teamnet International, firme urmarite penal pentru complicitate la trafic de influenta in forma continuata si spalare de bani in forma continuata

Asociatii care detin 100% din capitalul social al Ymens Teamnet (a carei denumire a fost schimbata acum in Ymens Technology Services) sunt:, in insolventa, avand ca administrator special TNI Stock Invest SRL, reprezentata prin- director general adjunct, care detine o cota de participare la profit si pierderi de 52,02%, reprezentata prin- administrator, care detine o cota de 25,25%(denumire anterioara Invest Guidance SRL), reprezentata prin- administrator, care detine o cota de 22,73%.este actionar si directorul general al Teamnet International SA si atat el, cat si firma pe care o conduce sunt urmariti penal. , procurorii anticoruptie au dispus inceperea urmaririi penale impotriva S.C. Asesoft International S.A si S.C. Teamnet International S.A., ca persoane juridice, pentru complicitate la trafic de influenta in forma continuata si spalare de bani in forma continuata.In plus, procurorii DNA au pus sechestru asupra unor bunuri imobile apartinand S.C. Asesoft International S.A. si S.C. Teamnet International S.A., in limita sumelor de 13.299.972 lei , respectiv 23.195.578,2 lei.si directorul SC Teamnet International, urmariti penal, sub control judiciar , pentru complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor, ambele in forma continuata, precum si constituire a unui grup infractional organizat, in cel de-al cincilea dosar in care e cercetat fostul deputat Sebastian Ghita. In luna iunie 2017, magistratii Tribunalului Prahova au hotarat prelungirea interdictiei initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a companiilor SC Asesoft International SA si SC Teamnet International SA. Cele doua firme sunt urmarite penal de DNA Ploiesti pentru complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor, ambele infractiuni in forma continuata.