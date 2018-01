[P] Nu trebuie sa iti spuna altii care e cea mai buna retea pentru afacerea ta. Convinge-te singur!

Urmand promisiunea #BusinessLiber, Telekom a oferit tuturor clientilor business posibilitatea de a testa internetul nelimitat 4G in luna decembrie 2017, cand a oferit trafic nelimitat de date, in reteaua 4G, chiar si celor care nu aveau abonamente Freedom, cu voce si date 4G nelimitate.La inceput de an, operatorul de telecomunicatii continua aceasta initiativa la o scara si mai mare, invitand toti clientii business, indiferent de furnizorul lor actual de comunicatii, sa testeze serviciile 4G Telekom. Astfel, orice antreprenor interesat sa evalueze cele mai bune optiuni pentru afacerea sa in ceea ce priveste reteaua, poate sa isi activeze pentru o perioada de 30 de zile un SIM de date mobile cu 2GB de net 4G, in oricare magazin Telekom sau prin consultantii de business ai operatorului."Credem ca orice client business are dreptul sa decida singur care este cel mai bun serviciu pentru nevoile sale, si nu sa ii spuna operatorul de telecomunicatii ce e mai bine pentru afacerea lui. De aceea le oferim acestora libertate absoluta de alegere prin toate initiativele #BusinessLiber. Invitam clientii tuturor operatorilor de telefonie mobila sa testeze serviciile inainte de a lua o decizie de cumparare. Concret, punem la dispozitia oricarui antreprenor interesat SIM-uri de date 4G fara nicio obligatie", spune Ovidiu Ghiman, Director Executiv Comercial, Segment Business, Telekom Romania.Antreprenorii care vor opta pentru #BusinessLiber si abonamentele Freedom castiga libertate in afaceri, au flexibilitate pentru contract, acces la informatii complet transparente si la costuri detaliate, dar si beneficii complete, cuvantul de ordine pentru acestia fiind "nelimitat"."Prin natura afacerii pe care o conduc, sunt mereu in miscare, la intalniri cu diversi clienti. Trebuie sa fiu mereu pregatit, sa am informatiile necesare la indemana, sa discut cu multe persoane, asa ca pot spune despre mine ca sunt un mare consumator de date si voce. Am luat abonamentul nou de la Telekom inca din primele zile de la lansare pentru ca ma scuteste de calcule privind costurile, pentru ca am servicii nelimitate de date si voce, iar reteaua operatorului se comporta impecabil indiferent de locul in care ma aflu", declara Bogdan Micu, administrator al fimei Mibo Impex, unul dintre antreprenorii care a fost convins de la bun inceput de abonamentele Freedom.Si nu a fost singurul. In decembrie 2017, la o luna de la lansarea abonamentelor Freedom, Telekom si-a dublat volumele de vanzari in randul clientilor business, precum si numarul de companii care au ales sa se porteze in reteaua Telekom.