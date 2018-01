Primesti colete din spatiul extracomunitar? Posta isi cere scuze pentru colete restante luni de zile si anunta ca a implementat o solutie care va reduce timpii de asteptare

"Dorim ca publicul si clientii nostri sa stie ca, in octombrie 2017, managementul companiei a gasit solduri (colete) restante in Biroul de Schimb International, inca din lunile de vara. In prezent, intarzierile nu sunt anterioare lunii decembrie 2017. Cauza principala a intarzierilor prezente este fluxul major din perioada sarbatorilor de iarna. Solutiile imediate au fost suplimentarea numarului de persoane care lucreaza la procesarea coletelor in BSI, dar si marirea programului de lucru la oficiile vamale din Bucuresti.

Ne recunoastem problemele si suntem, in permanenta, atenti la solutii care pot ridica Posta Romana la inaltimea asteptarilor clientilor nostri. Suntem in plin proces de revitalizare. Inclusiv prin implementarea solutiilor tehnologice, intentionam - si credem ca ne indreptam in directia corecta - sa reducem timpii de asteptare si sa imbunatatim cu atat mai mult relatia cu clientii. (..)

Folosim si aceasta ocazie pentru a ne prezenta scuzele noastre fata de clientii care au asteptat nepermis de mult pentru coletele lor.", se arata in comunicatul transmis vineri de Posta Romana.

Problema intarzierilor de la Biroul de Schimb International - Ce masuri preciza ca a luat noua conducere a Postei, in octombrie 2017, pentru HotNews.ro:

aceste deficiente nu sunt generate neaparat de sincope in procesul tehnologic al Postei Romane, ci sunt cauzate de un cumul de factori:

volumul mare de trimiteri sosite intr-un interval redus de timp, generat de perioadele de vanzari promotionale pe principalele platforme de comert electronic;

numarul agentilor vamali care lucreaza in oficiile cu asistenta vamala, cu un program de lucru stabilit de Directia Generala a Vamilor, si care nu coincide, in totalitate, cu programul obisnuit de lucru al subunitatilor postale;

numarul redus al subunitatilor postale care beneficieaza de asistenta vamala.



a suplimentat cu salariati postali oficiile cu asistenta vamala;

a solicitat DGV, pentru a debloca situatia, suplimentarea numarului de agenti vamali arondati activitatii din oficiile postale vamale si majorarea intervalului orar in care acestia acorda asistenta clientilor Postei;

cu sprijinul DGV, a deschis, incepand cu 25 septembrie 2017, un al doilea punct de lucru subordonat Oficiului Postal Vamal nr.5, situat in Bulevardul Libertatii nr.1. Programul de functionare cu asistenta vamala este: in zilele de Luni, Marti si Miercuri intre 8.00 si 15.00, iar in zilele de Marti si Joi intre 10.00 si 17.00. Odata cu aceasta masura, se va reorganiza si arondarea sectoarelor administrative pentru distribuirea coletelor supuse controlului vamal, astfel incat se va micsora timpul de asteptare al clientilor, se va crea un spatiu mai mare de stocare a recomandarilor si se va mari numarul de trimiteri procesate pe zi;

in prezent se lucreaza la modificarea aplicatiei informatice dedicata a CNPR cu scopul ca si trimiterile inregistrate, avand valoare sub pragul care impune taxarea (10 Euro), sa urmeze acelasi proces de prelucrare, in vederea acordarii liberului de vama la nivel de BSI. Facem precizarea ca aplicatia informatica in care se inregistreaza, in prezent, aceste trimiteri nu permite modificari, astfel incat trebuie dezvoltat un modul special in aplicatia utilizata pentru trimiterile simple. Astfel, pana la data de 1 octombrie 2017, se va dezvolta aplicatia informatica dedicata, cu scopul ca si trimiterile recomandate sa urmeze acelasi proces de prelucrare pentru acordarea liberului de vama la BSI. Dupa ce trimiterile primesc liber de vama, sunt indrumate catre oficiile postale ce apartin adresei de destinatie si, astfel, se va elimina disconfortul timpului indelungat petrecut in oficiile postale cu asistenta vamala.", se arata in precizarile transmise la inceputul lunii octombrie 2017 de Posta Romana.



Compania a anuntat ca, de la 1 ianuarie 2018, a implementat aplicatia CDS (Customs Declaration System), dezvoltata de UPU (Universal Post Union) , prin care toate coletele sunt procesate instant in sistem, prin scanarea codului de bare si ca accesul la datele de expeditie este rapid si pentru lucratorii vamali.4 din cei 6 administratori ai Postei Romane au fost schimbati la sfarsitul lunii septembrie a anului trecut, iar in data de 4 octombrie a fost revocat si directorul general interimar, Rares Stanciu, care fusese numit in luna septembrie, in locul sau fiind numita, pentru un mandat de 4 luni, Elena Petrascu, fosta sefa de cabinet a Ministrului Lucian Sova."Incepand cu data de 11.08.2017, toate trimiterile simple si recomandate, avand valoare sub 10 euro, au fost directionate exclusiv catre cele doua oficii cu asistenta vamala din Bucuresti, respectiv Oficiul Postal nr. 5 si Oficiul Postal nr. 6,, respectiv furnizarea unor date si documente cu scopul efectuarii analizei de risc si controlului in vederea acordarii liberului de vama. Acest fapt a generat un volum urias de trimiteri directionat exclusiv catre aceste subunitati postale, si implicit dificultati in procesul de distribuire catre clienti.Pentru a solutiona problema si a satisface solicitarea autoritatii vamale, Posta Romana a luat masurile necesare astfel incat, trimiterile postale extracomunitare simple, avand valoare sub 10 Euro, ai caror destinatari sunt persoane fizice cu domiciliul in intreaga tara, sunt inregistrate electronic la Biroului de Schimb International (BSI), intr-o aplicatie dedicata a Postei Romane, borderoul se emite electronic si este prezentat, zilnic, autoritatii vamale. Borderourile cuprind toate informatiile solicitate de catre autoritatea vamala, care acorda liberul de vama la BSI. Dupa ce trimiterile primesc liber de vama, sunt indrumate catre oficiile postale ce apartin adresei de destinatie si, astfel, se va elimina disconfortul timpului indelungat petrecut in oficiile postale cu asistenta vamala.Prin urmare, toate trimiterile extracomunitare simple avand valoare sub pragul care impune taxarea (10 Euro), sosite incepand cu data de 01.09.2017, sunt, din nou, indrumate, pentru distribuire, prin oficiile din cartier, dupa ce, in prealabil, au primit liber de vama.Totusi, masura de directionare a tuturor trimiterilor extracomunitare catre oficiile cu asistenta vamala a generat solduri mari care s-au acumulat in perioada 11-31.08.2017, fapt ce a cauzat aglomeratii in oficii, ingreunarea si intarzierea prelucrarii si livrarii trimiterilor.Trimiterile sosite in intervalul 11.08.2017 - 31.08.207 se distribuie, in continuare, cu dificultate catre destinatari, insaIn acest context, in vederea remedierii cat mai urgent posibil a acestei situatii, si a normalizarii timpilor de distribuire a acestor trimiteri, tinand seama de faptul ca expansiunea comertului electronic este in continua crestere, Posta Romana a intreprins urmatoarele: