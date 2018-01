Telekom Romania inceteaza colaborarea cu Posta pentru plata facturilor, acuzand nerespectarea obligatiilor contractuale de catre operatorul postal

Ministrul Comunicatiilor, Lucian Sova, a fost avertizat in toamna anului trecut ca Posta are plati restante la parteneri de cash collection in cuantum de 150 milioane de lei

Milioane de romani sunt abonati la serviciile Telekom si ale Postei Romane. Statul roman, prin Ministerul Comunicatiilor, este actionar in cadrul ambelor companii

Actionariatul firmelor din grupul Telekom Romania:

Clientii Telekom Romania beneficiaza in continuare de cele peste 40.000 de puncte de incasare (reteaua proprie de magazine, retele de retaileri, banci partenere, ATM-uri si automate de plati), din mediul urban si rural, unde isi pot plati facturile.De asemenea, modalitatile de plata variate precum plata online, pe site-ul companiei, la sectiunea MyAccount, plata prin debit direct, prin internet banking, mobile banking (prin bancile partenere, care ofera aceste servicii), completeaza lista de alternative la plata facturii Telekom., Dante Stein, presedintele Consiliului de Administratie al Postei Romane, l-a avertizat pe ministrul Comunicatiilor, Lucian Sova, ca Posta se afla in situatia de a intra in incapacitate de plata de la data de 16 septembrie 2017, ca urmare a lipsei de lichiditati.Dante Stein, care a fost ulterior demis din Posta in urma acestui scandal, avertiza la acel moment ca- amenzi in suma de 140 milioane lei date prin decizii ale Consiliului Concurentei pentru perioada 2007-2012;- debite, majorari si penalitati in suma de 108 lei stabilite prin controale ANAF in legatura cu perioada de gestiune 2003-2011;- plati restante la parteneri de cash collection in cuantum de 150 milioane lei;- precum si plati restante reesalonate din contributii la salarii de 85 milioane lei.Telekom Romania (fostele Romtelecom si Cosmote) are, Telekom Romania Mobile Communications (fostul Cosmote) avea peste 5,23 milioane de utilizatori de comunicatii mobile, in timp ce pe segmentul comunicatiilor fixe, Telekom avea 1,894 milioane clienti de telefonie fixa (in scadere cu 5,2%), 1,187 milioane de clienti de internet (scadere cu 0,9%), o usoara crestere (+0,8%) fiind pe TV (Cablu, satelit si IPTV) - 1,473 milioane de clienti.este detinuta de grupul elen OTE (54,01% din actiuni) si de statul roman (45,99% din actiuni). Actionarul majoritar al OTE este grupul german Deutsche Telekom, care detine 40% din actiunile grupului elen.) este detinuta de Cosmote Mobile Communications (69,99999874% din actiuni), Telekom Romania Communications (30%) si actionari persoane fizice (0,00000126%)., o companie cu peste 25.000 de angajati, este detinuta de statul roman, prin Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale in proportie de 75%, si de Fondul Proprietatea in proportie de 25%.