Arbitrul telecom, condus de Sorin Grindeanu, propune scaderea tarifelor intre operatori la portarea numerelor de telefon

Metodologia de calcul al tarifelor de gros

Tariful de gros de portare a numerelor fixe

Tariful de gros de portare a numerelor mobile

Portabilitatea numerelor si tariful de gros pentru portare

Procesul de consultare publica

Nivelul maxim al tarifelor de portare a fost stabilit de ANCOM prin metoda analizei comparative de tip benchmark, pe baza informatiilor colectate de la 25 din cele 37 de tari membre ale Grupului Reglementatorilor Independenti. Tarifele anterioare au fost stabilite de ANCOM in anul 2010, tot pe baza unei analize comparative de tip benchmark.Tariful propus de 4,4 euro pentru portarea numerelor geografice, a numerelor independente de locatie si a numerelor nongeografice, altele decat cele pentru servicii de comunicatii electronice destinate publicului furnizate la puncte mobile, a fost determinat pe baza analizei benchmark, ca medie a tarifelor de portare a numerelor la nivel de gros practicate in Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Grecia, Irlanda, Letonia, Macedonia, Olanda, Polonia, Portugalia, Serbia, Slovacia, Spania si Turcia, ponderate cu populatia.Tariful propus de 1,9 euro pentru portarea numerelor nongeografice pentru servicii de comunicatii electronice destinate publicului furnizate la puncte mobile a fost determinat pe baza analizei benchmark, ca medie a tarifelor de portare la nivel de gros practicate in Bulgaria, Cehia, Cipru, Franta, Grecia, Irlanda, Letonia, Macedonia, Portugalia, Serbia, Slovacia si Turcia, ponderate cu populatia.Portabilitatea numerelor ofera utilizatorilor libertate deplina de alegere pentru ca permite pastrarea numarului la schimbarea furnizorului de servicii de comunicatii electronice. ANCOM a creat pentru informare site-ul www.portabilitate.ro, unde utilizatorii pot afla in ce retea functioneaza orice numar folosit in Romania, chiar daca a fost portat.Tariful de gros pentru portarea numerelor este destinat sa acopere costurile furnizorului donor generate de portarea numarului la furnizorul acceptor. Costurile de portare sunt generate de activitatile tehnice (realizarea portarii numarului respectiv), operationale si administrative, precum si de actualizarea bazelor de date locale utilizate si a bazei de date centralizate.Proiectul de decizie privind modificarea tarifelor de portare a numerelor poate fi consultat aici , persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 22.02.2018.