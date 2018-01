Avenir Telecom: Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati, in 2017

"Consumatorii au inceput sa se orienteze catre telefoane cu o valoare mai mare, ajutati de ofertele si subventiile oferite de operatori si retaileri, precum achizitiile in rate si la abonament. Avand telefoane mai scumpe si care, acum, nu se mai diferentiaza foarte mult vizual, utilizatorii au devenit mai interesati de protejarea si personalizarea acestora. Pe masura ce comportamentul de consum s-a schimbat, iar utilizatorii au vazut avantajele si utilitatea accesoriilor, s-a creat, in mod natural, un context benefic business-ului de accesorii de calitate pentru smartphone", sustine Costin Soare, director operational la Avenir Telecom, subsidiara locala a grupului francez Avenir Telecom SA.

O alta tendinta care ofera oportunitati pe piata de accesorii este schimbarea modului de utilizare a unui smartphone, folosit tot mai mult pentru navigarea pe Internet. Acest fapt presupune si un consum mai mare de energie si atrage cu sine nevoia de accesorii precum incarcatoare auto, baterii externe si cabluri de incarcare.Preferintele romanilor in materie de accesorii se indrepta, in primul rand, catre carcase, huse si folii de protectie si huse din categoria fashion si raspund nevoii acestora de a-si proteja si personaliza telefoanele.Urmatoarea nevoie a utilizatorilor de telefoane mobile are legatura cu incarcarea acestora. De aceea, incarcatoarele de masina, cablurile de incarcare si cele de date inchid topul preferintelor romanilor in materie de accesorii pentru telefoane mobile.este unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii de telefoane mobile si servicii de telecomunicatii din Romania si subsidiara locala a grupului francez Avenir Telecom SA, unul dintre cei mai mari distribuitori de echipamente si servicii de telecomunicatii din Europa si producatorul si distribuitorul accesoriilor si telefoanelor Energizer.In Romania, Avenir Telecom opereaza unul dintre cei mai mari retaileri GSM, Internity, cu o retea nationala de 51 de magazine. Internity ofera produsele si serviciile operatorului de telefonie mobila Telekom Romania, precum si o gama extinsa de telefoane si accesorii GSM sub marca proprie Energizer.