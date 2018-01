Cine este Petru-Bogdan Cojocaru, propus Ministru al Comunicatiilor: Seful tinerilor social democrati (TSD)  din Iasi, absolvent de Informatica

Ce avere are noul ministru propus la Comunicatii

Ce sustinere politica are Petru-Bogdan Cojocaru

"Ma bucura faptul ca doamna Viorica Dancila a acordat o atentie sporita Iasului si Moldovei. Toti liderii din aceasta regiune am dat dovada de unitate si sprijin reciproc. Sase dintre ministerele cele mai importante vor fi conduse de ministri propusi de organizatiile din zona Moldovei (Ana Birchall - viceprim-ministru pentru implementarea Parteneriatelor Strategice, sustinuta de PSD Vaslui, Valentin Popa la Ministerul Educatiei Nationale, sustinut de PSD Suceava, Daniel Andrusca la Ministerul Economiei, sustinut de PSD Neamt, Lucian Sova la Ministerul Trasporturilor sustinut de PSD Bacau si cei doi ieseni de la Ministerul Justitiei si Ministerul Comunicatiilor sustinuti de PSD Iasi). (..)

In ceea ce ne priveste pe noi, iesenii, l-am sustinut pe Tudorel Toader pentru ca este un profesionist desavarsit, iar munca sa de pana acum la Ministerul Justitiei a fost foarte eficienta, lucru apreciat, de altfel, de toti colegii. In acelasi timp, pregatim si viitorul, iar Bogdan Cojocaru este unul dintre tinerii social-democrati care au pornit de jos si merita sansa de a-si demonstra la cel mai inalt nivel priceperea si pregatirea profesionala.", a declarat vineri Maricel Popa, presedintele PSD Iasi.

Potrivit contului sau de Facebook , acesta a terminat Facultatea de Informatica Iasi, promotia 2006, iar anterior a absolvit Colegiul National Mihai Eminescu. Potrivit contului sau de LinkedIn , Bogdan Cojocaru lucreaza de 5 ani si 7 luni (din iulie 2012 pana in prezent) in cadrul firmei iSYS Professional pe functia de Business Unit Manager.Potrivit celei mai recente declaratii de avere (din 26 iunie 2017 -), Bogdan Cojocaru este casatorit si are un copil. In privinta proprietatilor, acesta detine un teren extravilan de peste 600 metri patrati in comuna Tomesti, Iasi, pe care l-a cumparat in 2009. Mai detine in proportii egale, impreuna cu sotia sa, Eva, un apartament de peste 97 metri patrati in Iasi, imobil dobandit tot prin cumparare in anul 2016.In privinta conturilor si a depozitelor bancare, Bogdan Cojocaru are 4 conturi bancare in lei, respectiv: doua conturi la ING de 2.341 lei si respectiv 17.650 lei; doua conturi la BRD de 3753 lei si respectiv 8596 lei, in timp ce sotia sa Eva are un cont in lei la BT in valoare de 20.045 lei.In declaratie mai sunt mentionate cadouri de botez in valoare de 5200 euro.Bogdan Cojocaru a incasat in anul 2016 venituri anuale de 73.305 lei ca salariat al firmei(care furnizeaza servicii de monitorizare, gestiune si management parc auto pentru companii din orice industrie) si 9.985 lei de la firma(firma care produce calculatoare si echipamente periferice) printr-un contract de colaborare servicii IT.Ca membru in AGAa incasat 13.491 lei si a avut si o indemnizatie de 7424 lei aferenta functiei de consilier judetean Iasi.Sotia sa, Eva Cojocaru, a incasat o indemnizatie de crestere copil in valoare de 11.656 lei si venituri de 4224 lei ca salariat al Spitalului Sf Spiridon din Iasi.Intr-o declaratie de interese mai veche, din octombrie 2016, Petru-Bogdan Cojocaru apare ca asociat in firma, avand calitatea de administrator, si detinand 20 de parti sociale in valoare de 200 lei., la alegerile parlamentare din decembrie 2016, Bogdan Cojocaru a candidat pe listele de deputati ale PSD Iasi, pe loc neeligibil. Acesta este considerat un apropiat al actualului lider al filialei judetene PSD Iasi, Maricel Popa, dupa ce timp de mai multi ani a fost sustinator al europarlamentarului Catalin Ivan, mai scrie News.ro.Intr-o postare pe pagina de Facebook a TSD Iasi , spune ca "Bogdan Cojocaru este unul dintre tinerii social-democrati care au pornit de jos si merita sansa de a-si demonstra la cel mai inalt nivel priceperea si pregatirea profesionala.", citand surse din PSD, ca postul de Ministru al Comunicatiilor in Guvernul Viorica Dancila ar fi fost pregatit pentru Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean, dar acesta ar fi refuzat nominalizarea. Aceleasi surse sustin ca unul dintre motivele pentru care Maricel Popa a refuzat functia de ministru a fost dosarul penal in care acesta are calitatea de suspect, instrumentat in prezent de DNA Iasi.ZiaruldeIasi.ro mai scrie ca "nominalizarea lui Bogdan Cojocaru este oarecum surprinzatoare, deoarece el este perceput in filiala ca un apropiat al primarului Mihai Chirica, nu al lui Maricel Popa. De altfel, Cojocaru a fost promovat in partid de europarlamentarul Catalin Ivan, un aprig contestatar al lui Liviu Dragnea."