Bogdan Cojocaru, propus Ministru al Comunicatiilor, la audierile din Parlament: Imi doresc ca biroul meu de ministru sa fie un incubator de idei/Ce a raspuns la intrebarea cati biti gasim intr-un kilobyte?

"Programul RO-NET a reusit, domnul Lucian Sova a reusit in mandatul scurt de 6-7 luni sa puna in functiune deja un numar consistent de localitati - circa 440 de localitati care beneficiaza deja de acest program (..) Un element importrant este legat de modul in care reusim sa stimulam IMM-urile sa se dezvolte. S-au facut pasi prin programul Start-Up. Sunt premise bune. In ceea ce ma priveste cred ca inteleg domeniul si cred ca e un avantaj. Reiterez invitatia ca biroul meu sa fie primul incubator de idei", a spus Petru-Bogdan Cojocaru, propunerea PSD pentru Ministerul Comunicatiilor.

Petru-Bogdan Cojocaru, presedinte TSD Iasi Foto: TSD Iasi

Bogdan Cojocaru a precizat ca va continua in mare proiectele dezvoltate de fostul ministru PSD (Lucoan Sova), precum 'acoperirea pe cat posibil a cat mai multor zone albe' (n.a zonele albe sunt localitati lipsite de retele si servicii de comunicatii si in care nu exista momentan nici interes comercial din partea operatorilor).O intrebare capcana a venit din partea deputatului PNL, Pavel Popescu, care l-a intrebat:(n.a Termenul de Byte are ca simbol (B) si este folosit în general pentru măsurarea cantităţii de informaţie tranferată, iar temenul de bit (b) este folosit de obicei pentru exprimarea vitezei unei conexiuni. Un Byte este egal cu 8 biti, iar un Kilobyte (KB) este egal cu 1024 byte.)Petru Bogdan Cojocaru i-a replicat deputatului PNL ca daca vrea sa intre in notiuni care tin de scoala si el poate sa-l intrebe daca stie:(n.a- o metoda de evaluare a stocurilor).Intrebat de catre senatorul PNL, Daniel Zamfir, cand estimeaza ca se va lansa licitatia 5G, Bogdan Cojocaru a precizat ca de acest lucru se ocupa in prezent ANCOM (arbitrul telecom), fiind un proiect in consultare publica.Despre Posta Romana a precizat ca va continua procesul de capitalizare a acesteia.Intrebat de jurnalisti, cum a fost facuta nominalizarea sa la sefia Ministerului Comunicatiilor, Bogdan Cojocaru a spus ca: "recomandarea a fost din partea organizatiei PSD Iasi, condusa de dl Popa Marcel, actualul presedinte al Consiliului Judetean. El a facut propunerea, bazandu-se pe faptul ca sunt un tanar din industrie si ca putem duce lucrurile in directia corecta.".Petru-Bogdan Cojocaru (34 de ani), propus ministru al Comunicatiilor, este seful organizatiei Tinerii Social Democrati (TSD) Iasi si consilier judetean. Absolvent al Facultatii de Informatica, Bogdan Cojocaru este manager de peste 5 ani in cadrul iSys Professional, un furnizor de servicii de monitorizare parcuri auto, de unde in 2016 a incasat venituri anuale de 73.305 lei, si colaboreaza si cu firma IT Maguay Impex SRL, de la care a incasat 9.985 lei, potrivit declaratiei de avere. In acelasi an a incasat inca 13.491 lei ca membru in AGA societatii Servicii Publice Iasi.