UPDATE De ce a renuntat Telekom la serviciile Postei Romane pentru plata facturilor: Are de incasat debite restante in valoare de peste 87,9 milioane de lei de la operatorul postal/Posta Romana a prezentat situatia restantelor catre partenerii de cash-collection

Elena Petrascu, directorul general interimar al Postei Romane, este reprezentantul statului in Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) Telekom, dar Ministerul Comunicatiilor sustine ca "votul acesteia nu este un vot exprimat in nume propriu si care sa poata contine elemente de natura a pune in discutie un eventual conflict de interese". UPDATE Posta Romana pentru HotNews.ro: La momentul decembrie 2017, totalul platilor restante (+ penalitati) pentru partenerii de cash collection era de 92,946,281 lei. In intervalul de timp octombrie-decembrie 2017 Posta Romana a stins debitele restante catre 14 parteneri de cash-collection. Vezi in articol mai multe detalii despre situatia restantelor.





UPDATE Posta Romana a transmis marti, 30 ianuarie, catre HotNews.ro raspunsuri la intrebarile adresate saptamana trecuta de HotNews.ro cu privire la situatia platilor restante catre furnizorii de cash-collection. Redam mai jos integral, atat intrebarile HotNews.ro cat si raspunsurile companiei:





Intrebare HotNews.ro: Ce parteneri de cash collection are in prezent Posta Romana?



Raspunsul Postei Romane: Posta Romana are, in prezent, un numar de 68 de parteneri pe cash-collection, la nivel central.





Intrebare HotNews.ro: Care este valoarea platilor restante catre partenerii de cash collection in prezent?



Raspunsul Postei Romane:

- La momentul decembrie 2017, totalul platilor restante (+ penalitati) pentru partenerii de cash collection este 92,946,281 lei.

- In intervalul de timp octombrie-decembrie 2017 Posta Romana a stins debitele restante catre 14 parteneri de cash-collection.

- Platile efectuate, in ultima perioada, de catre Posta Romana demonstreaza ca suntem un debitor de buna credinta. Mentionam faptul ca am efectuat plati catre toti partenerii centrali cash-collection, catre furnizori si, evident, catre ANAF.





Intrebare HotNews.ro: Cat de mare este intarzierea platilor restante catre acesti parteneri de cash collection?



Raspunsul Postei Romane:

- Intarzierile, acolo unde este cazul, variaza de la luna la luna si de la caz la caz. In mod evident nu putem vorbi despre plati restante la toate operatiunile de cash-collection, pentru toti partenerii.





Intrebare HotNews.ro: Posta Romana avea plati restante catre Telekom Romania? Daca da, care este valoarea acestor plati restante?



Raspunsul Postei Romane: Posta Romana a efectuat, in luna decembrie 2017 o plata catre Telekom de aproximativ 7.500.000 milioane de lei. Valoarea restantelor catre grupul de firme Telekom la finalul lui decembrie 2017 este de 87.919.000 lei. Constatam o intarziere a platilor, cu precadere in intervalul 2016-2017.





Intrebare HotNews.ro: Cat de mare este intarzierea acestor plati catre Telekom?



Raspunsul Postei Romane: "Primele restante de plati catre Telekom dateaza din 2010. Totuti, analizele financiar-contabile releva faptul ca o accelerare a acestor restante a avut loc in intervalul 2016-2017."



Milioane de romani sunt abonati la serviciile Telekom si ale Postei Romane, iar statul roman, prin Ministerul Comunicatiilor, este actionar in cadrul ambelor companii. Mai mult, Elena Petrascu, directorul general interimar al Postei Romane, este reprezentant in AGA Telekom.



Ce spune Ministerul Comunicatiilor despre aceasta situatie si ce masuri intentioneaza sa ia in calitate de actionar al ambelor companii?





"Din data de 05.09.2017, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a nominalizat un reprezentant, in persoana Elenei Petrascu, sa reprezinte interesele statului roman, actionar minoritar Telekom, in Adunarea Generala a Actionarilor. Votul Elenei Petrascu nu este un vot exprimat in nume propriu si care sa poata contine elemente de natura a pune in discutie un eventual conflict de interese.", a precizat Ministerul Comunicatiilor catre HotNews.ro.



In privinta eventualelor masuri pentru rezolvarea acestei situatii, Ministerul a tinut sa precizeze ca "potrivit art. 41 din Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, a fost aprobata in bugetul MCSI suma de 170.000 mii lei in vederea majorarii contributiei statului roman la capitalul social al CN Posta Romana SA".



Amintim ca Ministrul Comunicatiilor, Lucian Sova, a fost avertizat, in toamna anului trecut, ca Posta are plati restante la parteneri de cash collection in cuantum de 150 milioane de lei de la diversi furnizori de servicii.



In scurtul mandat de 7 luni la conducerea Ministerului Comunicatiilor, Lucian Sova a facut pasi importanti in procesul de capitalizare a Postei.



Inainte de a parasi portofoliul Comunicatiilor pentru a-l prelua pe cel al Transporturilor, Lucian Sova, i-a prezentat in data de 28 ianuarie, ministrului propus pentru portofoliul Comunicatiilor, Bogdan Cojocaru, principalele proiecte aflate in desfasurare la minister. Unul dintre cele mai importante este capitalizarea Postei Romane. La discutii au participat si directorul general al Postei, Elena Petrascu, presedintele Consiliului de Administratie si liderul de sindicat al institutiei (Matei Bratianu).



Noul ministru desemnat de PSD la Comunicatii, respectiv Petru-Bogdan Cojocaru, a declarat luni, 29 ianuarie 2018, la audierile din Parlament ca va continua procesul de capitalizare a Postei Romane. (n.a in imaginea articolului )







Milioane de romani sunt abonati la serviciile Telekom si ale Postei Romane. Statul roman, prin Ministerul Comunicatiilor, este actionar in cadrul ambelor companii

Actionariatul firmelor din grupul Telekom Romania:

Telekom Romania (fostele Romtelecom si Cosmote) are, Telekom Romania Mobile Communications (fostul Cosmote) avea peste 5,23 milioane de utilizatori de comunicatii mobile, in timp ce pe segmentul comunicatiilor fixe, Telekom avea 1,894 milioane clienti de telefonie fixa (in scadere cu 5,2%), 1,187 milioane de clienti de internet (scadere cu 0,9%), o usoara crestere (+0,8%) fiind pe TV (Cablu, satelit si IPTV) - 1,473 milioane de clienti.este detinuta de grupul elen OTE (54,01% din actiuni) si de statul roman (45,99% din actiuni). Actionarul majoritar al OTE este grupul german Deutsche Telekom, care detine 40% din actiunile grupului elen.) este detinuta de Cosmote Mobile Communications (69,99999874% din actiuni), Telekom Romania Communications (30%) si actionari persoane fizice (0,00000126%)., o companie cu peste 25.000 de angajati, este detinuta de statul roman, prin Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale in proportie de 75%, si de Fondul Proprietatea in proportie de 25%.