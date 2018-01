Discutii intre Posta Romana si reprezentanti media pentru imbunatatirea distributiei de presa scrisa in tara

Ce se mai arata in comunicatul de presa al Postei Romane:"Una dintre concluziile intalnirii este ca parteneriatul dintre publicatiile print si Posta Romana poate fi extins si imbunatatit. Vom urmari impreuna reducerea timpilor de distributie pentru abonamentele de presa, solutionarea problemelor si reclamatiilor sesizate in unele dintre oficiile Postei si, in acelasi timp, vom explora posibilitatea de a comercializa, in reteaua de oficii disponibile, produse de presa.Vanzarea de presa in oficiile postale poate reprezenta un obiectiv pozitiv, in beneficiul reciproc, al partilor implicate. Partile au fost de acord ca informatia din presa scrisa trebuie sa ajunga la cat mai multi cititori. Posta Romana reprezinta garantia unui suport constant de distributie prin cea mai extinsa retea de subunitati din tara si cel mai mare numar de angajati de front-office din Romania.Revitalizarea presei scrise, atat in mediul urban cat si rural, este mesajul unitar cu care s-a incheiat aceasta prima intalnire"., o companie cu peste 25.000 de angajati, este detinuta de statul roman, prin Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale in proportie de 75%, si de Fondul Proprietatea in proportie de 25%.