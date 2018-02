De la Digi Mobil la Orange: cine aduce 5G in Romania 

5G va aduce imbunatatiri pentru mai toate dispozitivele inteligente care se conecteaza la internet. Boxe, becuri, termostate si alte gadgeturi din universul IoT vor beneficia de capacitati de comunicatie sporite. In plus, masinile autonome vor beneficia de o imbunatatire majora a sistemelor de control si comunicatie: latenta in retelele 5G ar trebui sa fie apropiata de 0, datorita latimii mari de banda si a vitezei ridicate, astfel ca erorile vor fi mult mai putin probabile.

Pana la 5G, cel putin la nivel global, ar trebui sa mai avem de asteptat cel putin un an, dar mai degraba doi. Companii din industria telecom, dar si producatorii de hardware lucreaza intens pentru crearea dispozitivelor si a retelelor 5G. Cu toate acestea, progresele nu sunt rezervate doar celor de peste mari si tari, cum ar fi Verizon sau Samsung. Progresele in acest domeniu se intampla si la noi si fiecare dintre operatorii telecom a avut sau are ceva de zis in aceasta privinta.

Digi Mobil lucreaza deja la 5G

Cei de la Digi Mobil au reusit sa puna la punct destul de repede reteaua 4G, dupa ce initial au intrat in domeniu cu o structura strict 3G. Acum, cand 5G bate la usa, Digi Mobil vrea sa aiba un start bun, asa ca a demarat un parteneriat cu Ericsson. Acesta a fost anuntat la mijlocul lui noiembrie 2017 si marcheaza o distantare fata de Huawei, cu care compania romaneasca lucreaza in multe ramuri.

Ecrisson va oferi echipamentele radio 5G si IoT pentru reteaua Digi Mobil. Valentin Popoviciu, vicepresedinte RCS-RDS, declara la acel moment ca "[prin] in acest parteneriat cu Ericsson, vom putea folosi experienta lor globala si expertiza lor pentru o reinnoire semnificativa a retelei radio, care sa sprijine cresterea continua a resurselor de internet si date."

Orange si testele 5G din Romania

Orange nu se poate lasa mai prejos in lupta pentru 5G, astfel ca avem si de aici parte de vesti bune. La mijlocul lui decembrie 2017, compania anunta ca, in parteneriat cu Huawei, a testat in premiera in Romania solutia ¬Massive MIMO¬ (Massive Multiple Input Multiple Output). Testul a oferit viteze de download de 2,5 ori mai mari decat de obicei, dar si viteze de upload de cinci ori mai mai decat in mod obisnuit, pe o retea 4G.

Arnaud Vamparys, SVP Radio Networks si lider de grup 5G la Orange, declara ca ¬acest test de succes a confirmat ca a cupla designul inovator 5G cu Massive MIMO poate oferi o acoperire buna la interior in orasele cu densitate mare, refolosind amplasamentele radio Orange deja existente.¬

Vodafone si 5G in Romania

Vodafone a lansat in octombrie 2017 un precursor al retelelor 5G, in forma serviciului cunoscut ca Supernet 4.5G. Noua retea a reusit sa ofere viteze de transfer de pana la 800Mbps in timpul folosirii unui smartphone disponibil pe piata; reteaua este optimizata pentru streaming video si alte servicii care necesita o latime de banda ridicata.

"Este pentru prima data cand o retea mobila din Romania ofera viteze comerciale din sfera vitezelor Gigabit, creand astfel puntea dintre 4G si 5G", declara la acea vreme Catalin Buliga, Technology Director in cadrul Vodafone Romania.

Nici Telekom nu lipseste de la masa rotunda a tehnologiei 5G. Compania este, de fapt, fruntasa in ceea ce priveste cursa pentru 5G, cel putin daca luam in calcul momentul in care acestia si-au prezentat progresele. Telekom a facut o prima demonstratie a capabilitatilor 5G inca din 12 iunie 2017, marcand astfel o premiera pentru intreaga Europa de Est. Vitezele agregate ajung pana la 24 Gbps, iar latenta este undeva la jumatate fata de cea de pe retelele 4G.

Planurile Telekom pentru 5GArticolul integral, pe Playtech.ro.