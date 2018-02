Posta Romana anunta ca a stins datoria de peste 1,3 milioane de lei catre Telekom Mobile

De ce a renuntat Telekom Romania la serviciile Postei Romane pentru plata facturilor

"Din cuantumul de plati restante acumulate in ultimii ani catre Telekom, Posta Romana a achitat 8.169.949 lei, la finalul anului trecut. Totodata, s-a inceput plata, la zi, a contravalorii facturilor incasate pentru serviciile de cash-collection in valoare de 33.130.776 lei, in perioada decembrie 2017 - ianuarie 2018.Numarul restantelor stinse catre creditori, pe partea de cash-collection, a ajuns, astfel, la 15, in numai 3 luni. Compania continua sa fie un debitor credibil si responsabil fata de toti creditorii, la fel cum a demonstrat in ultimele luni.Mentionam ca, in prezent, Posta Romana mai are de achitat un singur debit catre Telekom Communication."Grupul Telekom (fostele Romtelecom si Cosmote) a anuntat saptamana trecuta ca va inceta contractul cu Posta, cu 1 februarie 2018, pentru plata facturilor aferente contractelor de servicii fixe si mobile, ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale de catre Posta Romana., oficialii Ministerului Comunicatiilor au precizat ca 'valoarea debitelor restante pe care le are Posta Romana catre grupul de firme Telekom este 87.918.522 lei, nivel al datoriilor care a inceput sa creasca incepand cu 2015, iar aceasta crestere a avut un ritm accelerat pe parcusul anilor 2016 si 2017".De asemenea, Posta Romana a venit cu detalii precizand ca: "la momentul decembrie 2017, totalul platilor restante (+ penalitati) pentru partenerii de cash collection era de 92,946,281 lei. In intervalul de timp octombrie-decembrie 2017 Posta Romana a stins debitele restante catre 14 parteneri de cash-collection"