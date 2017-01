SUA si UE la finalul Administratiei Obama: TTIP ar consolida parteneriatul transatlantic bazat pe democratie, drepturile omului si statul de drept

"TTIP ar creste exporturile si fluxurile de investitii care alimenteaza economiile noastre si ar sustine locuri de munca de inalta calitate, pe ambele maluri ale Atlanticului. Acordul ar permite, de asemenea, UE si Statelor Unite, bazandu-ne pe valorile si interesele noastre comune, sa dezvoltam si sa promovam impreuna standarde ridicate comune in economia mondiala, sa nivelam terenul de joc pentru producatorii, exportatorii si lucratorii nostri.



documente Declaratie-TTIP (17 Ian 2017) PDF, 116KB

Schimbul de oferte de eliminare a taxelor in 97% dintre liniile tarifare, marea majoritate a lor urmand a fi eliminate imediat dupa intrarea in vigoare a acordului.

Pasi identificati pentru a reduce povara inutila si intarzierile de la frontieree noastre.

S-a convenit ca TTIP va trebui sa includa obligatii puternice pentru a proteja mediul inconjurator si drepturile fundamentale ale lucratorilor, si sa incurajeze cooperarea pentru a sprijini standardele de mediu si de munca la partenerii nostri comerciali.

S-a negociat un capitol dedicat intreprinderilor mici si mijlocii, care, printre altele, ar ajuta IMM-urile sa navigheze mai bine pe piata transatlantica, prin furnizarea de informatii consolidate on-line si de noi mecanisme de cooperare SUA-UE.

S-a convenit asupra importantei transparentei si a unui proces echitabil in cadrul procedurilor de remediu comerciale si al politicii in domeniul concurentei.

In fine, asa cum liderii UE si SUA au subliniat in mod repetat," - se arata in declaratia comuna semnata de comisarul europea pentru Comert, Cecilia Malmstrom, si reprezentantul pentru comert al Statelor Unite, Michael Froman.Declaratia comuna, facuta cu 3 zile inainte de investirea asteptata a lui Donald Trump in functia de presedinte al SUA, subliniaza necesitatea unei vointe politice pentru incheierea unui viitor TTIP." - se mentioneaza in declaratia comuna SUA-UE.Potrivit declaratiei comune, negociatorii UE si SUA au ajuns pana acum la urmatoarele rezultate in cadrul discutiilor asupra TTIP:Negocierile dintre reprezentantii Comisiei Europene si cei ai Guvernului SUA privind Parteneriatul Transatlantic pentru Comert si Investitii au inceput in anul 2013, Administratia democrata Obama de la Casa Alba avand ca obiectiv finalizarea negocierilor pana la sfarsitul anului 2016, pentru ca documentul acordului sa fie ulterior supus ratificarii in Congresul SUA si in Parlamentul European.Presedintele ales al SUA, republicanul Donald Trump, s-a declarat impotriva unui alt mare acord al americanilor, cel cu o serie de natiuni din Pacific, Acordul Transpacific (TPP), insa recent viitorul lider de la Casa Alba a inceput sa avertizeze si companii euopene mari, cum este BMW din Germania, ca le va impune taxe pe piata americana daca acestea deschid fabrici in Mexic, ci nu in Statele Unite.