Deutsche Welle: "Semnale clare" ca SUA sunt deschise la reluarea negocierilor pentru un acord de liber schimb cu UE

Bloomberg pune, insa, accentul pe faptul ca Ross a continuat criticile la adresa Germaniei, referitoare la dezechilibrele comerciale bilaterale, aratand ca interventia video a oficialului american in cadrul conferintei din Berlin a fost intrerupta, el depasind prea mult timpul ce-i fusese alocat pentru discurs.

In cadrul unei conferinte economice desfasurate in capitala germana, secretarul SUA pentru Comert, Wilbur Ross, a transmis ca Statele Unite raman deschise in privinta unui pact de liber schimb cu UE, idee salutata de cancelarul Angela Merkel. Potrivit sursei citate, aceasta a facut un apel ca SUA si UE sa reia discutiile pentru un acord de liber schimb, avand in vedere ca Administratia Trump a dat cel mai clar semnal, de pana acum, ca doreste reluarea negocierilor pe aceasta tema.Wilbur Ross a transmis ca presedintele Trump este receptiv la reluarea negocierilor privind TTIP - acord negociat de europeni si americani timp de mai multi ani, inainte sa fie, practic, ingropat dupa preluarea puterii de catre Trump.Trump, care si-a cladit campania electorala pe o platforma de protectionism economic, a criticat in repetate randuri Germania, pe parcursul ultimelor luni, avand in vedere surplusul comercial de care beneficiaza aceasta tara in relatie cu SUA. Dar, in discursul tinut saptamana aceasta, citat de Deutsche Welle, Merkel a afirmat ca SUA sunt, de fapt, un beneficiar direct al relatiilor comerciale cu SUA, investitiile germane in SUA fiind o sursa majora de locuri de munca peste Ocean.