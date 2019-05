Daea, despre rachetele antigrindină: Am lărgit aria de intervenţie; de anul viitor prindem toată suprafaţa ţării

Aflat în vizită la Centrul Antigrindină din localitatea Dancu, ministrul Agriculturii a spus că în judeţul Iaşi vor fi înfiinţate patru noi puncte de lansare a rachetelor antigrindină, astfel numărul lor urmând să ajungă la 18, iar alte 65 vor fi înfiinţate în restul ţării."Vor fi încă patru (puncte de lansare a rachetelor - n.r.) în Iaşi şi la nivelul ţării încă 65. Spun la nivelul ţării pentru că am deschis aria de intervenţie. Am lărgit aria de intervenţie şi ne ducem spre zona de vest a ţării, spre zona de centru a ţării, iar de anul viitor prindem toată suprafaţa ţării", a spus ministrul.El a arătat că ministerul va continua investiţiile în lupta pentru combaterea grindinei şi va cumpăra cele două escadrile de avioane."Să nu vă aşteptaţi că vor fi avioane deosebite, că sunt extraordinare. Sunt avioane care pot să zboare şi le folosim ca vehicul pentru a duce această iodură de argint acolo unde specialiştii vor considera necesar ca punct de intervenţie. De asemenea, vom compensa şi vom completa aceste acţiuni cu generatoarele terestre, generatoare care vor fi la îndemâna fermierilor şi vor fi sub comanda tehnică a centrului naţional. Aici e vorba de o conduită unitară şi de o acţiune de specialitate ce trebuie ţinută în mână pentru că acest sistem integrat, acest sistem realizat în România, este un sistem care face parte din strategia ţării. Este un sistem strategic de o importanţă deosebită pe care trebuie să ne bizuim întrucât el protejează nu numai terenurile agricole, nu numai suprafeţele acestea cultivate cu diferite culturi. Indiferent dacă vorbim de plantaţii viticole sau pomicole, ele sunt sisteme care prin specificitatea lor apără şi localităţi. Se ştie că grindina face ravagii nu numai la culturi", a precizat Daea.Întrebat ce suprafaţă de teren este protejată, ministrul Agriculturii a spus că în prezent aceasta este de aproximativ un milion de hectare, urmând a se dubla în 2020."Anul viitor va ajunge la peste 2,5 milioane de hectare şi, evident, vom ocupa întreaga suprafaţă a ţării intervenind punctual pe suprafeţele unde intră pe aria de interes şi în aria de intervenţie a punctelor de lansare. Noi suntem focusaţi pe suprafeţele acestea economice extrem de importante. Am pornit de la aceste suprafeţe şi extindem şi la altele în aşa fel încât şi zonele legumicole să fie protejate, şi zonele unde se cultivă cereale şi avem producţii, fiecare trebuie să ajungă în magazii şi care stau la baza alimentării populaţiei", a mai spus Petre Daea.Ministrul Agriculturii s-a aflat la Centrul Zonal Antigrindină din localitatea Dancu, unde a avut o întrevedere cu reprezentanţii instituţiei.