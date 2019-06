Fermierii au la dispoziție 200 de milioane de euro pe an pentru investigații în infrasctructură de irigații, prin PNDR 2020

Sesiunea de primire a proiectelor de investiţii aferente submăsurii 4.3 "Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice" - componenta infrastructură de irigaţii, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 este deschisă până la 31 august 2019, ora 16:00, în limita fondurilor disponibile şi are o alocare financiară anuală de 200 de milioane de euro. Plafonul de depunere a cererilor de finanţare este de 300 milioane euro.Fondurile alocate nu sunt încă epuizate, deşi există un număr foarte mare de potenţiali beneficiari interesaţi comparativ cu sesiunile deschise anterior. În acest moment (la data de 25.06.2019, ora 10.04), mai sunt disponibile 4.170.110 euro, fiind depuse 301 de proiecte în valoare totală de 295.829.890 euro.Pragurile de calitate ale proiectelor diferă în fiecare lună, începând de la 70 de puncte în prima etapă lunară (28 ianuarie - 28 februarie 2019) şi ajungând până la pragul minim de 20 de puncte în ultima etapă lunară (1 - 31 august 2019).În această sesiune s-a acordat finanţare de până la 1.000.000 euro pentru fiecare proiect de investiţii în sistemele de irigaţii. Fondurile sunt 100% nerambursabile şi se acordă pentru modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, a clădirilor aferente staţiilor de pompare de punere sub presiune, precum şi racordarea acestora la utilităţi, inclusiv construcţia şi modernizarea bazinelor de colectare şi stocare a apei de irigat. Un element de noutate este faptul că echipamentele de irigat pot fi achiziţionate în limita a 30% din valoarea eligibilă a proiectului - modalitatea de calcul fiind detaliată în Ghidul Solicitantului.Cererile de finanţare se depun on-line pe pagina de internet a Agenţiei, www.afir.info, până în data de 31 august 2019, ora 16:00 sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Pentru întocmirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării, solicitanţii de fonduri nerambursabile au la dispoziţie Ghidul solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agenţiei, www.afir.info., la secţiunea 'Investiţii PNDR' în pagina dedicată submăsurii 4.3.Infrastructura de irigaţii este o componentă vitală pentru o agricultură modernă şi competitivă. Discuţiile pe care conducerea AFIR le-a avut atât cu beneficiarii, cât şi cu reprezentanţii agenţiei din teritoriu, au oferit ocazia de a identifica problemele întâmpinate în implementarea proiectelor pe care AFIR le finanţează şi au ajutat la optimizarea tuturor proceselor care necesitau ajustări. Au fost identificate soluţii concrete pentru finalizarea acestor proiecte esenţiale pentru agricultura românească în termenele stabilite de contractele de finanţare, pentru a preîntâmpina eventualele prelungiri ale acestora care ar implica şi penalizări.În perioada de programare financiară 2007 - 2013, investiţiile în sisteme de irigaţii au fost finanţate prin Măsura 125 'Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii', componenta a1, irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare. Sprijinul acordat prin componenta de irigaţii a Măsurii 125, a fost solicitat de organizaţii sau federaţiile de utilitate publică ale proprietarilor/ deţinătorilor de terenuri agricole constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare.Prin M125 - Irigaţii, au fost depuse 156 de cereri de finanţare în valoare de aproximativ 150 milioane de euro. Dintre acestea au fost încheiate 131 contracte de finanţare în valoare de 114,9 milioane de euro. Valoarea plăţilor efectuate este de 101,6 milioane de euro. Precizez că sunt 86 de investiţii finalizate, cu o valoare de 73,8 milioane de euro.În perioada de programare financiară 2014 - 2020, sectorul irigaţiilor este finanţat prin submăsura 4.3 'Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice' - componenta infrastructură de irigaţii. Sprijinul public este 100% nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu va depăşi 1 milion de euro/ proiect pentru sistemele de irigaţii aferente staţiilor de punere sub presiune (SPP).În total, prin submăsura 4.3 - Irigaţii, au fost depuse 529 cereri de finanţare în valoare de peste 524,5 milioane de euro. Dintre acestea au fost încheiate 257 contracte de finanţare în valoare de 194 milioane de euro. Valoarea plăţilor efectuate este de 94,5 milioane de euro, până în prezent. De asemenea, menţionăm că, până în acest moment, au fost finalizate 63 de proiecte, cu o valoare de peste 14 milioane de euro.Reamintim că AFIR a deschis în data de 28 ianuarie 2019 sesiunea de primire a proiectelor de investiţii aferente submăsurii 4.3 'Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice' - componenta infrastructură de irigaţii, din cadrul PNDR 2020.