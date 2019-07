Petre Daea: Practic am inviat morţii în sistemul de irigaţii / Acum staţiile de pompare arată ca pensiunile

Sistemul de irigaţii este prioritatea numărul unu din punct de vedere investiţional în Ministerul Agriculturii, iar noi am abordat toate judeţele şi sistemele care au fost abandonate de 30 şi ceva de ani, a declarat, marţi, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, într-o conferinţă de presă.





"Avem la ora actuală aproape 200 kilometri de canal betonat, de canale care duc apa, sunt impermeabilizate. Avem 48 de şantiere unde am înlocuit staţiile de pompare din dărâmături, nu puteai practic să intri acolo. Acum staţiile parcă arată ca pensiunile, locuri curate, automatizate, cu reducere de curent, cu oameni în vârstă care au construit sistemele de irigaţii şi au revenit la locurile respective", a spus Daea.

El a susținut că sistemul de irigaţii cu apă gratuită pe canale până la destinaţia de pompare a făcut "minuni în România", în condiţiile în care fermierii mari sau mici s-au dotat şi au tehnologii şi folosesc sisteme de irigaţii pentru a face culturi.

"Am luat Canalul Siret-Bărăgan de la Ministerul Apelor să-l aducem la Ministerul Agriculturii pentru a-l continua, pentru a continua această lucrare excepţională pentru ţară, iar de anul viitor, pe baza unui grafic stabilit şi a unei munci zilnice urmărite periodic şi făcut ceea ce trebuie să faci, vom intra la lucru pe Canalul Siret-Bărăgan. Ştiţi că o parte din el este folosit, până la kilometrul 5,7 la kilometrul 5,2 a fost o staţie de punere sub presiune care a fost inundată de noroi, 3 metri coloană de noroi, care a fost reabilitată şi pusă în funcţiune, iar pe 7 kilometri de canal se irigă. Nu s-a întâmplat acest lucru niciodată. Oare de ce? (...) Acelaşi lucru se întâmplă la Manoleasa şi la Stânca-Costeşti, iar peste câtva timp aici vom avea posibilitatea să vedeţi reabilitarea unor ziduri părăsite, a unor staţii, practic am inviat morţii în sistemul de irigaţii", a explicat Petre Daea.