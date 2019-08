Opt traderi de cereale au exportat 660.000 tone grâu în Egipt din luna iulie a acestui an, cu prețuri cuprinse între 197 și 204 dolari/tonă

Opt traderi de cereale au încheiat contracte de furnizare cu GASC de la începutul anului de marketing 2019/2020 (luna iulie a.c.) pentru livrări de grâu până la jumătatea lunii septembrie, la prețuri FOB cuprinse între 196,71 de dolari/tonă (210,45 dolari/tonă CIF), la începutul sezonului, și 204,23 dolari/tonă (219,42 dolari/tonă CIF) la începutul lunii august a.c.Traderul chinez COFCO (cel mai mare trader de cereale din România în anul 2018) a livrat în Egipt 60.000 de tone de grâu din România, în perioada 11 – 21 iulie 2019, pentru un contract încheiat cu GASC la 11 iunie a.c. Egiptul a achiziționat, în aceeași perioadă, și 60.000 de tone din Rusia, la niveluri de preț aproximativ egale, sub 200 de dolari/tonă. În perioada 22 – 31 iulie a.c., Ameropa și Cerealcom Dolj au furnizat 120.000 de tone de grâu și, respectiv, 60.000 de tone contractate în data de 20 iunie a.c. În același timp, Rusia a furnizat 110.000 tone.CHS, trader care activează în România, a livrat 60.000 de tone în prima decadă a lunii august, iar ADM și Glencore 120.000 de tone, și, respectiv, 60.000 de tone, până la 20 august a.c. Egiptul a cumpărat și din Ucraina 60.000 de tone de grâu, la un preț FOB egal cu cel al achizițiilor din România, sub 200 de dolari/tonă. În perioada 25 august – 5 septembrie a.c., Ameropa va furniza Egiptului 120.000 de tone de grâu din România, în baza unui contract de livrare din data de 23 iulie a.c. Ucraina vinde în Egipt 120.000 de tone, în aceeași perioadă, iar Rusia 60.000 de tone, la prețuri FOB în urcare, peste 200 de dolari/tonă. În data de 6 august a.c., GASC a contractat o cantitate de 60.000 de tone de grâu din România, cu traderul ADM, 115.000 tone din Ucraina și 240.000 de tone din Rusia, cu livrare în perioada 5 – 15 septembrie a.c.Grâul de la Marea Neagră rămâne principalul furnizor pentru Egipt, fiind și cel mai competitiv.În România, grâul a fost tranzacționat la un preț mediu de 686 lei/tonă, cu livrare din Vestul țării, în prima săptămână din luna august a acestui an (31 iulie – 6 august 2019), în scădere de la 781 lei/tonă cu o lună în urmă (săptămâna 27 iunie – 3 iulie a.c.). În Estul țării prețul a fost de 688 lei/tonă, în scădere de la 732 lei/tonă, iar pentru grâul cu livrare din Sudul țării prețul mediu a fost de 675 lei/tonă, în scădere de la 708 lei/tonă.În primele cinci săptămâni din anul de marketing 2019/2020, Egiptul a contractat 705.000 tone de grâu din Rusia, 660.000 tone din România și 415.000 tone din Ucraina, care vinde și la cel mai mic preț.Producția de grâu a țărilor care livrează la Marea Neagră, prognozată de Departamentul pentru Agricultură din Statele Unite ale Americii (USDA) pentru anul comercial 2019/2020, se ridică la 130,5 milioane tone, principalii competitori din regiune ai României fiind: Rusia, cu o producție totală de grâu estimată la 73 de milioane de tone, și un volum al exporturilor de 34 milioane tone, conform ultimului raport USDA, din 12 august a.c. (principalele destinații ale grâului rusesc sunt Turcia, Egipt și Arabia Saudită), și Ucraina, pentru care este prognozată o recoltă de grâu de 29 de milioane de tone în anul comercial 2019/2020 și exporturi de 19,5 milioane tone (Ucraina exportă, în principal, în Indonezia și Egipt).Alți producători ale căror mărfuri ajung la Marea Neagră sunt: Kazahstan, cu o producție de grâu estimată la 13 milioane tone, Uzbekistan (6,8 milioane tone), Belarus (2,9 milioane tone). Pentru România, este prognozată o producție de grâu între 8,48 milioane tone (prognoza din iulie a Comisiei Europene) și 8,9 milioane tone (prognoza USDA), pentru anul de marketing 2019/2020.În anul comercial 2018/2019 (din iulie 2018, până în iunie 2019), România a exportat aproximativ 3,7 milioane tone de grâu, din care 17.000 tone grâu dur, livrat, în principal, Libanului și Turciei (Moldova a cumpărat aproape 300 de tone grâu dur). Egiptul, principala destinație a grâului românesc din spațiul extra-comunitar (35% din totalul exporturilor extra-UE) a cumpărat 1,294 milioane tone grâu ușor. Iordania a cumpărat 642.000 tone, iar Sudan 317.000 tone.În anul calendaristic 2018 (ianuarie – decembrie 2018), Egiptul a importat 1,067 milioane tone grâu și meslin din România, în valoare totală de 188,3 milioane euro, potrivit Comisiei Europene, fiind cel mai mare cumpărător, urmat de Iordania – 755.884 tone (contravaloarea a aproximativ 132 milioane euro), Etiopia – 290.383 tone (contravaloarea a aproximativ 49,4 milioane euro), Libia – 255.810 tone (contravaloarea a 45,8 milioane euro), Israel – 181.773 (contravaloarea a aproximativ 34,3 milioane euro).Valoarea totală a exporturilor României de grâu și meslin în țările extra-UE a fost, în anul 2018, de 582,23 milioane euro, conform Comisiei Europene, pentru 3,3 milioane tone de grâu și meslin vândute.