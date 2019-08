Jumătate din suprafața care poate fi irigată a fost, efectiv, udată

În prezent, există mai multe șantiere deschise pentru reabilitarea și modernizarea amenajărilor pentru irigații, prin Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii (PNI), iar ținta autorităților este de a finaliza, în acest an, lucrările la stația de pompare din Spiru Haret, Carasu-Galeșu, terasa Stoenești-Vișina din județul Olt, Bucșani-Cioroiu, pe Olt, Ghidfalău din județul Covasna (canale principale), Gălățui-Călărași, navele 2 și 3, Borcea de Sus, km. 338. Obiectivul ANIF este de a deservi o suprafață de 2 milioane de hectare.În același timp, organizațiile de udători pot accesa fonduri nerambursabile (maximum un milion de euro/proiect) pentru modernizarea infrastructurii secundare de irigații, prin submăsura 4.3. AFIR a lansat, la începutul lunii februarie a acestui an, prima sesiune din 2019 de depunere a cererilor de finanțare, proces programat să se încheie la sfârșitul acestei luni. Fondurile disponibile sunt de 200 de milioane de euro, iar la începutul lunii iulie se depuseseră 305 proiecte în valoare totală de 299,6 milioane euro, aproape de plafonul de 300 milioane euro, stabilit pentru primirea cererilor de finanțare.Fermierinromânia.ro trece în revistă lucrările de reabilitare și de modernizare a infrastructurii de irigații aflate în curs de execuție.Obiectivul de investiţii are o valoare de 28.738.488 lei. A început impermeabilizarea canalului Soloneț, cu o lungime de 3.200 m, din cadrul amenajării Tabăra Trifești Sculeni, județul Iași. Suprafaţa amenajată este de 17.258 hectare și este alcătuită din următoarele subsisteme: subsistemul sud Soloneţ (4.243 hectare) şi subsistemul nord Soloneţ (5.982 hectare). Sursa de alimentare cu apă a subsistemelor de irigaţii este râul Prut. Beneficiarii terenurilor irigate sunt constituiți în opt organizații pentru udători. Două dintre acestea au accesat măsura 125, de finanțare cu fonduri europene, pentru reabilitarea a două stații de pompare de bază, o stație de repompare și 38 km canale de aducțiune.Proiectul are o valoare de 40.918.382 lei și presupune executarea lucrărilor de reabilitare pentru 3 staţii de repompare şi 7 canale de distribuţie a apei (lungimea propusă pentru reabilitat este de 6 km).. Până la 11 martie a.c., se realizaseră lucrări în valoare de 14.011.518 lei, conform unui comunicat al MADR, reprezentând 64% din totalul lucrărilor prevăzute. Același bilanț al lucrărilor figura și în noiembrie 2018.Suprafaţa netă amenajată este 4.694 hectare, din care suprafața contractată pentru anul 2019 este de 3.758 hectare. Sursa de apă a amenajării o reprezintă Canalul Poarta Albă – Midia Năvodari, captarea apei pentru irigații realizându-se prin stația de pompare Galeşu. În cadrul amenajării de irigaţii Carasu – Galeşu sunt constituite șase Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă. În data de 11 iulie 2019, fuseseră finalizate lucrări în valoare de 6.102.469 lei, detalii aici . În curs de execuție mai sunt lucrări în valoare de 16.448.734 lei pentru reabilitarea canalelor de aducțiune Galeșu. Termenul de finalizare este mai 2020.Investițiile în derulare prin Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii (PNI) la amenajarea de irigații Carasu-Galeșu sunt următoarele:– Reabilitarea și modernizarea stației de pompare Galeșu. Valoarea investiţiei: 5.911.703 lei– Reabilitarea canalelor de aducțiune Galeșu. Valoarea investiției: 13.661.505 lei, perioadă de execuţie: 2019 – mai 2020.– Reabilitare construcții hidrotehnice de tip stăvilar.Programul vizează reabilitarea celor 2 stații de pompare de bază, a 11 stații de repompare, a 68,4 km canale de aducțiune si a unui număr de 65 de canale de distribuție în lungime totală de 328 km. Ministrul agriculturii, Petre Daea, declara, la 30 iulie: „La amenajarea de irigații Gălățui Călărași se realizează lucrări de reabilitare la stațiile de pompare, la refacerea pereelor și la impermeabilizarea canalelor. Cei 28 de km de canal vor fi gata până sfârșitul anului”.Valoarea investiţiei pentru reabilitarea infrastructurii este de 24.101.317 lei. Lucrările au început în luna februarie anul acesta și au termen de finalizare martie 2021, potrivit ANIF. Ministrul Daea anunță că lucrările de reabilitare se vor finaliza în aprilie 2020. Până în prezent, s-au efectuat lucrări în valoare de 4.314.797 lei.