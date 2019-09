Producții record de porumb cu o tehnologie inovativă

„În România se seamănă la 70 cm între rânduri, dar numai 30% din apa unei ploi e folosită de plantă. La fel se întâmplă şi cu îngrăşământul. La semănatul în pătrat fiecare plantă utilizează independent absolut tot nutrientul oferit. Apoi, acoperind mai bine terenul, nu va mai fi atât de mare procesul de evapotranspiraţie”, a explicat Ionuţ Vicliuc, inginerul şef al fermei „Gemenele”, una din cele 19 ferme ale Agricost, citat de revista-ferma.ro. La ferma „Gemenele” au fost testate 100 ha: 50 ha cu porumbul semănat în pătrat, cu latura de 37,5 cm, la o densitate de 72.000 de boabe răsărite, iar restul cu porumb la distanţă între rânduri de 50 cm şi la aceeaşi densitate. „Am semănat 72.000 de plante pe hectar, pentru că nu am putut să apropiem semănătoarea mai mult. Ştim că în străinătate se lucrează la nişte hibrizi care suportă densităţi mai mari. Avem şi 10 ha semănate cu 77.000 plante pe hectar, chiar dacă nu s-a format pătratul perfect”, a adăugat specialistul.Tehnologia aplicată este una atent elaborată. Cultura premergătoare a fost grâul. După eliberarea terenului, s-a intrat cu Jokerul - cultivatorul de mirişte, care a încorporat resturile vegetale la o adâncime de 8-10 cm. Cu semănătoarea Horsch Maestro 12 RV s-a încorporat sămânţa hibridă P1547 (FAO 600) produsă de compania Corteva. S-au făcut tratamente pentru fertilizare și pentru combaterea dăunătorilor. De asemenea, s-au făcut lucrări de erbicidare. În tehnologia aplicată nu au lipsit nici udările de aprovizionare. În Insula Mare a Brăilei, în nici un an producţia de porumb nu a scăzut sub 12 tone de boabe pe hectar.„Veţi auzi de această tehnologie de semănat în Insulă. Când am trecut de la 70 cm distanţă între rânduri la 50 cm, a crescut producţia cu circa 1,5 tone pe ha. Acum, la 37,5 cm vrem să obţinem în plus cel puţin 1.000 kg pe ha şi în anii următori vom semăna în pătrat toată suprafaţa cultivată cu porumb. Nu putem trece dintr-odată, pentru că nu avem suficiente echipamente de recoltat”, a declarat Ionuţ Mortu, directorul tehnic adjunct al Agricost. Firma Geringhoff a realizat un echipament adaptat la această tehnologie de însămânțare, la cererea Agricost, care va fi utilizat, în această toamnă, la recoltat.