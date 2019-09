Florin Barbu (ANIF): Vom pune la dispoziţia fermierilor sisteme de irigaţii pe aproape 1,6 milioane de hectare, în 2020

Autorităţile vor pune la dispoziţia fermierilor, anul viitor, sisteme de irigaţii pe aproape 1,6 milioane de hectare şi 2.200 kilometri de canale cu apă, după reabilitarea făcută în acest an de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF), a declarat Florin Barbu, directorul general al instituţiei, într-un interviu acordat Agerpres.





El a vorbit despre reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii, noua strategie din acest domeniu, care prevede finalizarea a 50 de kilometri din Canalul Siret-Bărăgan, despre lucrările făcute până în prezent, dar şi despre interesul fermierilor de a-şi iriga culturile agricole, în condiţiile în care statul asigură apă gratuită pe canale şi cea mai ieftină energie de pe piaţă.

”Programul de reabilitare a infrastructurii de irigaţii prevede 2 milioane de hectare. Noi avem în prezent aproape 58 de amenajări pe care sunt şantiere deschise pentru 1,4 milioane de hectare. În noiembrie deschidem încă 22 de şantiere pentru a acoperi diferenţa de 600.000 de hectare pentru reabilitarea celor 2 milioane de hectare din programul de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii. În anul 2019 au avut puse la dispoziţia fermierilor 1,4 milioane de hectare şi 2.000 de kilometri de canale. După reabilitarea care s-a efectuat în acest an vom putea pune la dispoziţie pentru anul 2020 aproape 1,6 milioane de hectare şi 2.200 kilometri de canale cu apă.

În momentul de faţă sunt 11 amenajări finalizate, din care pe 7 dintre ele s-au pus procese verbale de recepţie, iar 4 urmează să le recepţionăm, între 31 noiembrie şi 15 decembrie. Asta înseamnă că este reabilitată integral infrastructura de irigaţii pe aproape 500.000 de hectare. Vorbim de staţia de pompare Spiru Haret, care are în spate 200.000 de hectare pe Brăila, dar sunt finalizate şi în zona Olt, Bucşani - Cioroiu, Stoeneşti-Vişina şi terasa Caracal. De asemenea, avem finalizată la Constanţa amenajarea Carasu-Galeşu, am mai avut recepţie la Hunedoara pe Ostrov- Clopotiva şi urmează să punem în procesul verbal de recepţie Stânca-Costeşti pe Botoşani, zonă unde avem şi amenajarea Manoleasa. Aceste staţii au fost puse în funcţiune după 20 de ani în care nu au funcţionat. Am finalizat şi la Cluj amenajarea Mihai Viteazu, unde, la fel, de 15 ani nu s-a mai irigat, iar anul acesta vom avea şi pe zona Arad, amenajarea Păuliş, unde lucrările sunt aproape 90% finalizate, iar pe 20 octombrie ar trebui să punem proces verbal de recepţie şi să asigurăm apa pe 18 kilometri de canal. Suntem în grafic cu lucrările, conform programului, nu avem întârzieri.Anul acesta au fost contractate aproape un milion de hectare, din cele 1,4 milioane de hectare puse la dispoziţia fermierilor şi au fost irigate până în prezent (23 septembrie) 660.000 de hectare şi avem 1.500 de kilometri de canal plin cu apă, dar sperăm să creştem cu încă 120.000 de hectare până la sfârşitul lunii noiembrie, pentru că întotdeauna aşa s-a întâmplat în perioada de toamnă, se cere apă pentru aprovizionare, pentru a putea însămânţa, adică prima apă pentru răsărire la rapiţă. În 2019, cea mai mare suprafaţă - de 250.766 hectare - a fost irigată în judeţul Brăila, din care 123.805 hectar cu porumb, 52.309 ha cu soia, iar cu grâu - 28.857 hectare. De asemenea, 82.675 hectare cu culturi agricole au fost irigate în judeţul Ialomiţa, cele mai mari suprafeţe fiind cele cultivate cu porumb - 32.538 ha, soia - 14.583 ha şi orez -14.044 ha. În top 5 judeţe în care fermierii au irigat cel mai mult anul acesta se află şi Dolj (70.925 ha), Galaţi (53.549 ha), Tulcea (31.745 ha), şi aici suprafeţele cultivate cu porumb ocupă primul loc. Anul trecut suprafaţa irigată a fost de 622.000 hectare”, a spus Barbu.