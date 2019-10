Ministrul Agriculturii: Am procesat în jur de 300.000 de dosare din aproape 900.000 pentru plata subvenţiilor în avans

Aproape 300.000 de dosare au fost procesate până la ora actuală, dintr-un total de 900.000, pentru acordarea subvenţiilor în avans în agricultură, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, potrivit Agerpres.





"Subvenţiile le-am dat la timp. Pe data de 16 octombrie, la primul minut al acestei date, la cumpăna nopţii, vom da drumul la subvenţii în agricultură, pentru toţi. Am terminat controalele în teren pe 24 septembrie, deşi data limită era de 1 octombrie. (...) Suntem pregătiţi (pentru acordarea de subvenţii, n.r.) şi, până la ora actuală, am procesat în jur de 300.000 de dosare din aproape 900.000, deci 30%. Eu sunt organizat ca, până la data de 1 noiembrie, să dăm la 80% dintre fermieri subvenţii, iar până la finalul anului toate subvenţiile, aşa cum am făcut-o de fiecare dată", a afirmat Daea, la TVR1.





Potrivit datelor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), peste 846.600 cereri unice de plată, pentru o suprafaţă totală de 9,7 milioane hectare au fost depuse până la data de 15 mai, când s-a încheiat campania de primire a cererilor, aferente anului 2019. Faţă de anul trecut, numărul cererilor a scăzut uşor, în timp ce suprafaţa agricolă a crescut cu 194.695,83 hectare, fapt care confirmă tendinţa de comasare a terenurilor, notează APIA.





APIA a demarat la 1 iulie controlul la faţa locului pentru 66.323 de fermieri incluşi în eşantionul de control aferent Campaniei 2019. Suprafaţa totală controlată este de 1.936.094,70 hectare, respectiv 1.395.801,18 hectare pentru controlul pe teren prin metoda clasică, iar 566.241,58 hectare pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie.





Suma totală alocată României din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) în 2019 se ridică la 1,94 miliarde de euro.