Agribusiness: Cum a intrat o fermă acvaponică cu 400 de pești japonezi în meniurile restaurantelor cu stele Michelin de la Roma

Foto: The Circle

Fondatorii The Circle

La mică distanță în sud-estul Romei, patru tineri întreprinzători deschid calea spre meniuri mai „verzi” în restaurantele din capitala Italiei – cu ajutorul a 400 de pești koi. Grupul de prieteni deveniți patroni ai afacerii sunt fondatorii lui The Circle Food & Energy Solutions, o fermă proiectată să producă alimente și energie în modul cel mai durabil și competitiv: prin acvaponie.





„Am început cu ideea de a soluționa probleme concrete de penurie cum este lipsa terenului, apei și hranei”, spune Thomas Marino, co-fondator și director de marketing la The Circle. În fapt, ferma se străduie să creeze un impact pozitiv prin inovare. „Am vrut să folosim orice deșeuri ca să ne alimentăm producția”, adaugă el.





Cultura acvaponică este un sistem agricol circular care utilizează pești (koi sau nishikigoi - „crapi brocart” – o varietate colorată a crapilor de Amur) pentru a fertiliza natural recolta, iar plantele sunt la rândul lor folosite pentru a purifica apa, creând un cerc virtuos de creștere cu deșeuri puține: până la zero. Acest sistem economisește 90% din apă în comparație cu agricultura tradițională, fiind o soluție excelentă în zone cu resurse precare de apă și teren arabil. Și, deoarece recoltele sunt crescute vertical în sere, echipa poate produce plante și ierburi aromatice tot anul – fără a utiliza îngrășăminte sau pesticide.









The Circle are 400 de pești japonezi koi care produc fertilizatori naturali (Foto: The Circle)





Cei patru fondatori ai lui The Circle – Valerio Ciotola, Simone Cofini, Lorenzo Garreffa, Thomas Marino – sunt licențiați în biotehnologie, științe politice și marketing, fiind perfect potriviți pentru a dezvolta o afacere în agricultură durabilă și a-i comunica avantajele. Și au reușit la numai 27 de ani ce n-au putut mulți italieni: să prospere într-un notoriu mediu dificil pentru întreprinzători.





De la înființarea în 2017, The Circle a creat parteneriate cu sute de restaurante din Roma și din întreaga Italie, livrând plante și ierburi proaspete la nume celebre ca Il Pagliaccio (2 stele Michelin), Marco Martini Restaurant (o stea Michelin), Roscioli, Zia și Marzapane. Pasiunea și cunoștințele tehnice au generat interesul pentru The Circle, dar calitatea produselor a fost cu siguranță cea care i-a ajutat să dobândească o clientelă fidelă. Ferma produce sute de plante, legume și ierburi aromatice și lucrează îndeaproape cu chefii pentru a crea la comandă varietăți destinate să amplifice senzațiile clienților acestora. Frunze de muștar, busuioc roșu, cimbru lemon și flori comestibile sunt numai câteva din produsele crescute în fermă.





Viitorul pare luminos pentru The Circle, care a început cu o seră de 1.000 mp și a inaugurat recent o a doua structură pentru a satisface cererea în creștere. Spațiul adițional va permite triplarea producției și atingerea unor venituri de 500.000 de euro până la sfârșitul anului, confirmînd statutul de lider în producția de hrană durabilă. The Circle a fost selectată și să devină partener pentru Innesto, primul proiect de locuințe sociale „carbon-neutre” din Italia, care va fi dezvoltat de-a lungul căii ferate Scalo Greco Breda de la Milano.





„Vrem să creăm primul hectar de fermă acvaponică din Europa până la sfârșitul lui 2020, să fim promotorii fabricii producătoare a celei mai durabile hrane de pe continent”, spune Marino. Compania are planuri de a-și exinde tehnologia în afara Europei și să lucreze cu parteneri din Africa, America de Sud și Asia. (Forbes)