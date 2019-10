Seceta, prețurile mici, lipsa spațiilor de depozitare - probleme majore ale fermierilor români

România a parcurs aceeași evoluție. Din anul 2007, de exemplu, producțiile românești de grâu și de porumb au crescut de peste două ori.Pentru anul acesta, se estimează o creștere a producției globale de grâu cu recolte record în unele regiuni ale lumii, iar analiștii piețelor anticipează că, în acest context, prețurile nu vor avea un suport consistent de creștere. În privința porumbului, recoltele sunt prognozate sub cele de anul trecut atât la nivel global, cât și european, iar consumul mondial va rămâne stabil, conform observatorilor pieței. Această situație ar putea oferi un sprijin pentru prețuri, consideră analiștii externi.La debutul anului comercial în curs, în lunile iulie și august, prețurile au căzut dramatic. Abia în luna septembrie s-a remarcat o inversare a acestei tendințe de scădere când prețurile, eliberate de presiunea recoltelor în curs, au început să recupereze din pierdere. În privința grâului, există și o concurență puternică pe piețele de desfacere din partea statelor din regiunea Mării Negre, Rusia și Ucraina.Prețurile mici au nemulțumit fermierii români, mulți dintre ei fiind obligați să-și vândă producțiile imediat după recoltare, din cauza lipsei spațiilor de depozitare și a constrângerilor legate de contractele de finanțare cu firme specializate. Cifrele privind exportul de cereale din România confirmă acest lucru, săptămâni la rând fiind în fruntea clasamentului european la vânzările principalelor culturi.Există o practică în România, dezvoltată din cauza lipsei de capital a multora dintre femieri. Culturile sunt finanțate de companii din domeniu pe tot parcursul procesului de producție, de la semințe până la îngrășăminte chimice. Adrian Rădulescu, fermier și fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, fost consilier prezidențial pe probleme de agricultură, a declarat că finanțarea asigură chiar și salariile din fermele agricole. În schimbul acestor servicii financiare, însă, la recoltare, fermierii au obligația să livreze producția. Pe de altă parte, cei mai mulți dintre fermieri nu au spații de depozitare, acestea fiind concentrate, în general, la marii traderi.Există, însă, și ferme care au capacitatea să depoziteze recoltele în așteptarea unor prețuri mai bune pe piață. Agricost Brăila a livrat în anii anteriori 80% din producție către traderii interni și 20% la export. Din cauza prețurilor mici, în acest an, compania nu s-a grăbit să vândă recoltele. „În acest an, din cauza prețurilor foarte scăzute din piață, am stocat producția obținută. Costul aproximativ de depozitare este de 1 euro/tona/luna”, a declarat Lucian Buzdugan, directorul general al companiei Agricost.Până în data de 17 octombrie, la Euronext, Paris, grâul recuperase 15 euro/tonă de la minimumul ultimilor doi ani, înregistrat în data de 3 septembrie a.c. (166 euro/tonă), cotația ajungând la 181,50 euro/tonă pentru contracte cu livrare în luna decembrie a acestui an, dar rămâne, încă, sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Pe piața românească, prețurile de livrare, în lei, s-au menținut, în general, sub cele de anul trecut. În Vestul țării, săptămâna trecută, grâul a fost livrat la prețuri mai mici cu peste 70 de lei/tonă (697 lei/tonă, în medie) comparativ cu un an în urmă, în Est cu 20 – 80 lei/tonă, în Sud cu 50 – 70 lei/tonă, conform datelor furnizate de Bursa Română de Mărfuri. Pentru prima dată în acest an comercial, în ultima săptămână din luna septembrie, prețul grâului – FOB Constanța a depășit nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 182,21 euro/tonă (anul trecut a fost de 167,81 euro/tonă), dar a coborât la 166,50 euro/tonă în a doua săptămână din luna octombrie, conform datelor colectate de Comisia Europeană. În această perioadă, cererea de grâu este în creștere, pentru că Egipt și-a intensificat achizițiile, iar Arabia Saudită tocmai a lansat licitații pentru aprovizionarea cu aproape 600.000 de tone.Și prețul porumbului a crescut ușor, până la 165 euro/tonă în data de 17 octombrie la Euronext, Paris, de la un minim al anului de 161 euro/tonă consemnat la începutul lunii septembrie, pentru contractele cu livrare în luna noiembrie a.c. Prețul FOB Constanța pentru porumb a arătat o oarecare volatilitate în ultima perioadă, raportat la nivelul prețurilor de anul trecut. În a doua săptămână din luna octombrie a.c., prețul în Constanța a avut o ușoară revenire, depășind nivelul din aceeași perioadă a anului trecut cu aproximativ 2 euro/tonă, ajungând la 158,62 euro/tonă.Evoluțiile de pe piețele cerealelor arată, o dată în plus, riscurile financiare la care sunt supuși fermierii. Recolta din acest an a fost afectată de secetă, dar la efectele induse de vremea nefavorabilă se adaugă și alte elemente conjuncturale ale pieței, precum vânzări agresive ale unor state (Rusia și Ucraina sunt foarte active la vânzarea de cereale) sau diverse acorduri comerciale. În acest context, fermierii români ar trebui să se concentreze pe creșterea capacităților de însilozare, pentru a putea fructifica momentele favorabile de vânzare a producției pe piața internă sau externă.