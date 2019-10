LIVE TEXT Adrian Oros, propus pentru portofoliul Agriculturii, a fost întrebat de pesediști cât e franzela și câte hectare înseamnă un pogon

”Nu am trecut nimic în ceea ce nu cred în acest program. Poate unele măsuri sunt nepopulare. Statul are obligația să sprijine cu hotărâre acest sector- agricultura”, a spus în deschiderea discursului său Adrian Oros, ministrul propus pentru portofoliul Agriculturii de premierul desemnat. El este audiat la această oră de parlamentarii din comisiile reunite de specialitate ale celor două camere ale Parlamentului. Deputatul PNL în vârstă de 54 de ani este Doctor în ştiinţe medicale – domeniul medicină veterinară, prorector al Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Veterinari din România. În prezent, el este și vicepreședinte al Comisiei de agricultură din Camera Deputaților.

Adrian Oros: Multe din programele amintite de Dvs sunt prinse și bugetate. Poate nu s-a înțeles acest lucru. Programele pe zona montană nu sunt prinse, e drept. Dar celelalte programe sunt finanțate. Am mai spus că programele aflate în derulare sunt cuprins și în programul nostru.

Barna Tanczos : Spre deosebire de Comisia de Buget, aici am avut o abordare profesionistă. Sper ca discuțiile de aici să nu se ducă în derizoriu, cum s-a întâmplat la Comisiile reunite de Buget. Aș vrea să spun că cele două agenții trebuie poate modernizate și că Agricultura este sectorul care a absorbit fonduri europene record. Întrebare: cum vedeți lanțul scurt de valorificare în sectorul zootehnic.





Valeriu Steriu: Din 500 de întrebări am selectat doar 3. Prima: dacă veți prelungi utilizarea neonicotinoidelor? A doua întrebare: ne puteți spune cât e prețul franzelei azi și cât va fi la finalul mandatului Dvs? A treia întrebare: câte hectare are un pogon?

Adrian Oros: Un pogon are 5000 de metri părați, iar o franzelă e de la 1 leu la 2,5 lei, depinde de compoziție, de masă etc...Cât despre neonicotinoide, știu că e o dispută aici. Agricultorii vor să le utilizeze iar agricultorii nu. Recent, s-a publicat un studiu din care reieea că nu sunt atât de dăunătoare. Voi discuta cu academicienii și vom lua decizia cea mai corectă.





George-Nicolae Marussi: Cum veți interveni în pesta porcine?

Adrian Oros: Situația este foarte gravă. Aproape toată România e în zona roșie. Din păcate, la 24 octombrie aveam 22 de județe, din care 15 exploatații mari. În toată această perioadă am fost în legătură și cu producătorii și cu ANSVSA, am văzut și propunerea de Ordin a Min Agriculturii, avem și noi un asemenea proiect, dar acțiunea e mult mai complexă, coordonatorul principal fiind Ministerul de Interne. Măsurile luate au fost incomplete și nu la timp, ceea ce a dus la neîncrederea populației. Dacă intrăm cu totul în zona roșie, va însemna să nu mai putem exporta multă vreme carne de porc sau porci vii. Situația este foarte gravă și nu am cum să fiu optimist!







Nicolae Popescu: Aveți votul nostru al USR și vă adresez o întrebare legată de apicultură. Am discutat cu cei din Bistrița care mi-au relatat probleme foarte spinoase. Care e perspectiva Dvs privind legea apiculturii? Susțineți sau nu înființarea unui registru genealogic?

Adrian Oros: Noi discutăm de doi ani legea apiculturii și, în ciuda diferențelor dintre apicultori, am reușit să găsim un punct comun. Susțin registrul genealogic, desigur! Dar trebuie săpus că intră foarte multă miere contrafăcută, mai ales din China!