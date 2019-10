Investițiile în utilaje agricole, un răspuns la provocările viitorului

Munca in agricultura

Direcțiile în care trebuie să acționeze guvernele naționale și fermierii sunt diverse, însă dezbaterile pe această temă au un numitor comun și anume nevoia de utilizare a noilor tehnologii, inovative, care să asigure creșterea sustenabilă a producțiilor agricole.Un studiu publicat de Comisia Europeană arată că fermierii se confruntă cu o mare provocare de a-și dezvolta abilitățile tehnice și de a se adapta la noile tehnologii. Un impediment în implementarea noilor tehnologii este vârsta, în general, înaintată a celor care lucrează în agricultură și, implicit, procesul greoi de adaptare la acestea. Specialiștii prognozează că la nivel global introducerea de noi tehnologii ar putea spori producția mai mult decât extinderea terenului, soluțiile tehnologice fiind de așteptat să crească randamentele cu 30%.În România, producțiile agricole din ultimii ani arată potențialul major pe care îl are agricultura locală, însă pentru ca fermierii români să rămână competitivi atât pe piața internă, cât și externă au nevoie de tehnologii moderne.După intrarea în Uniunea Europeană, accesul la noile tehnologii a fost facilitat de finanțările europene. O știre Bloomberg preluată de RFI România arată că România și Bulgaria au primit peste 30 de miliarde de euro ajutor pentru modernizarea agriculturii. La acestea s-au adăugat finanțările din credite bancare garantate de instituțiile de profil, FNGCIMM sau FGCR, a căror dinamică a crescut în ultimii ani.Compania Agricost Brăila, una dintre cele mai active firme în ceea ce privește accesarea de mașini și utilaje agricole de ultimă generație, are un plan ambițios de extindere a acestora. În 2019, achizițiile Agricost au constat în: 13 combine, 13 tractoare mari, 27 remorci pentru transportul producției, 11 semănători, 173 echipamente de irigat. Oficialii companiei au declarat că anul viitor vor achiziționa încă 16 combine, 16 tractoare mari, 32 remorci, 110 echipamete de irigat, așa încât toate cele 29 de ferme din cadrul companiei vor lucra cu cele mai noi și eficiente echipamente aflate pe piață. „Vom utiliza formatul optim de utilaje agricole pentru fermele de 2.000 hectare, elaborat și susținut de echipa tehnică a firmei Agricost”, subliniază Lucian Buzdugan, directorul general al Agricost.În paralel, compania se implică și în programele de pregătire a noilor generații de specialiști în agricultură. „În fiecare an, oferim stagii de practică pentru studenții de la centrele universitare cu specializare agricolă din Iași și Brăila, fiind deschiși și pentru alte centre universitare care ne vor solicita în acest sens. Pentru studenții de la Universitatea din Iași asigurăm două stagii de practică, primăvara și toamna. Le oferim cazare în fermele noastre și asistență tehnică necesară, punandu-i în contact direct cu tehnologiile performante pe care Agricost le implementează”, a declarat Lucian Buzdugan.O parte dintre ei, după terminarea studiilor, se întorc la Agricost să înceapă o carieră profesională.