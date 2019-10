Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, despre viitoarea Politică Agricolă Comună: plafonarea subvențiilor pentru fermele mari, dacă se va aproba, va conduce la divizarea exploatațiilor

Agricultura in Romania

Oficialul MADR a mai precizat că România nu poate accepta plafonarea subvenției pentru fermele mari. Două sume sunt vehiculate pentru maximumul plăților directe către fermele mari: 100.000 euro/fermă și 150.000 euro/fermă. Dacă această variantă, a plafonării plăților, va fi adoptată în plenul Parlamentului European, atunci vor fi încurajate divizările fermelor mai mari de 500 de hectare, pentru a beneficia de accesarea subvențiilor europene, a mai spus secretarul de stat al MADR, ceea ce va conduce la probleme legate de investițiile efectuate sau aflate în derulare. Botănoiu a subliniat faptul că România va susține, în același timp, aprobarea unor cuantumuri apropiate de cele ale statelor din Vestul Europei.O temă sensibilă pentru producătorii români de cereale este prețul mic de vânzare, în contextul concurenței dure cu celelalte țări din regiunea Mării Negre. Oficialul MADR crede că ar fi necesară o intervenție de la nivelul Uniunii Europene, prin introducerea unui instrument financiar specific țărilor membre UE din bazinul Mării Negre, pentru a contracara efectele scăderii prețului cerealelor sub presiunea concurenței cu livrările rusești și ucrainene, foarte dinamice în zonă în condițiile unor recolte bune și ale unor planuri ambițioase privind exporturile.Este foarte puțin probabil, însă, ca acest lucru să fie acceptat la nivelul UE, având în vedere faptul că și alți mari producători europeni sunt dezavantajați de competiția cu Rusia și Ucraina. În ultimele săptămâni, de exemplu, Franța, care trebuie să vândă aproape 20 de milioane de tone pe piețele externe din recolta record de grâu din acest an, de aproape 40 de milioane de tone, a fost prezentă la licitațiile pentru vânzările în Egipt alături de România, Rusia și Ucraina. În urma ultimei licitații, cumpărătorul de stat din Egipt (GASC) a cumpărat, ieri, 115.000 tone grâu ucrainean, 60.000 tone grâu românesc și 60.000 de tone de grâu francez, aceasta fiind a cincea vânzare a Franței către GASC, din recolta acestui an.