Pariul pe lucernă. Specialiștii aduc argumente pentru dezvoltarea culturilor agricole proteice

Un calcul efectuat de compania Agricost Brăila, un producător important de lucernă din România, arată că această valoare a profitului se poate obține cu un cost de 2.900 euro/hectar, pentru o producție medie de 17 tone/hectar și un preț de vânzare de 200 euro/tonă. Pentru comparație, la o producție medie de cereale de 7 tone/hectar, costul mediu este 920 euro/hectar, iar la prețul de vânzare de 160 euro/tonă profitul ajunge la 200 euro/hectar.Lucian Buzdugan, directorul general al Agricost Brăila, apreciază că România ar trebui să cultive lucernă pe o suprafață de 500.000 de hectare, pentru a răspunde cererii pieței. „Există cerere mare de lucernă pe piețele externe, a declarat Lucian Buzdugan, în cadrul conferinței ZF Agribusiness care a avut loc ieri, 29 octombrie. Cererea pieței chineze este de trei milioane de tone, iar a țărilor arabe de un milion de tone. România ar putea asigura un milion de tone pentru piața Uniunii Europene, iar piața internă, cu o „zootehnie normală”, ar putea absorbi încă două milioane de tone de lucernă. Calculele directorului Agricost arată că România ar putea avea piață de desfacere pentru 7 milioane de tone de lucernă care ar putea aduce beneficii nu doar producătorilor, ci și solurilor românești.Lucerna este hrană pentru porcine și pentru rumegătoare. „Animalele rumegătoare o savureză. Pentru ele este ca un desert”, subliniază Lucian Buzdugan. Este o plantă care rezistă la secetă, explorează pânza freatică, adică își caută singură apa, rezistă la boli și dăunători și are nevoie de chimizare redusă, este aproape bio, explică directorul Agricost.Agricost intenționează ca până în anul 2022 să cultive lucernă pe o suprafață de 12.500 de hectare, din cele 56.000 de hectare pe care le exploatează în Insula Mare a Brăilei. A finalizat extinderea actualei fabrici de lucernă, construită în anul 2015, cu încă o linie de deshidratare, și lucrează la construirea unei fabrici noi care va fi pusă în funcțiune în luna martie a anului viitor. Pentru anul 2021 a programat finalizarea a încă două fabrici de deshidratare și încă una în anul 2022. Investiția totală în fabricile de lucernă se ridică la 100 milioane de euro.În următorii trei ani, Agricost și-a propus să cultive și soia pe o suprafață de 8.000 hectare. Calculele companiei pornesc de la o realitate simplă. Uniunea Europeană înregistrează un deficit major de produse agricole proteice, motiv pentru care Politica Agricolă Comună și-a propus să stimuleze producția prin sprijinul cuplat, iar acest lucru poate reprezenta o bază de relansare a cultivării la o scară mai mare a culturilor proteaginoase.Atuurile lucernei în viziunea specialiștilor de la Agricost:• poate reprezenta o soluție de dezvoltare performantă a agriculturii românești• proteina vegetală este și va rămâne un produs cu mare cerere pe piața mondială• asigură cea mai mare cantitate de proteină brută digestibilă pe hectar• are o plasticitate pedoclimatică foarte mare – întreaga suprafață a României• înregistrează o profitabilitate ridicată pe unitatea de suprafață• este o plantă ameliorativă pentru sol• prin tratamentele chimice reduse poate fi socotită o cultură bio.România are cele mai bune condiții de cultivare a lucernei, mai ales în Lunca Dunării.