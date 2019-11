Producțiile agricole record nu mai sunt suficiente. Pasul următor, procesarea

Cu peste 2,3 milioane tone de grâu vândute pe piețele extraeuropene, aproape un sfert din producția autohtonă, România surclasează Franța care are o recoltă de patru ori mai mare. Cu peste 860.000 de tone de porumb livrate pe piețele non-UE, România acoperă 73% din exporturile întregii Uniuni și vinde de patru ori mai mult decât al doilea exportator comunitar, Bulgaria. 63% din exporturile Uniunii de floarea soarelui provin din România și aproape 80% din vânzările de boabe de soia.Două probleme majore persistă în domeniul agroalimentar românesc. Pe de o parte, lipsa spațiilor de depozitare și nevoia de finanțare îi determină pe fermierii români să vândă producțiile imediat după recoltare, la prețuri aflate sub presiunea ofertelor. Pe de altă parte, România exportă foarte mult materii prime agricole și prea puțin mărfuri agroalimentare procesate.În ultimii doi ani și jumătate, România a importat produse agroalimentare în valoare de 19,6 miliarde de euro și a exportat în sumă de 16,4 miliarde euro, potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Schimburile comerciale cu produse agroalimentare în spațiul comunitar au creat un deficit de 5,6 miliarde de euro în această perioadă (importuri de 16,4 miliarde euro și exporturi de 10,8 miliarde euro). În primele opt luni din acest an, în perioada ianuarie – august, deficitul României în comerțul internațional cu alimente și animale vii depășește 1,4 miliarde euro, conform datelor Institutului Național de Statistică. În relația cu țările din spațiul Uniunii Europene deficitul este de 2,3 miliarde de euro.Calculele din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale arată că, practic, exportăm tona de produse agroalimentare în UE cu 475 de euro, în medie, și importăm cu 930 de euro.Actualul guvern este conștient de potențialul pe care îl are agricultura României, a cincea țară cultivatoare de cereale din Uniunea Europeană și a doua din punctul de vedere al suprafețelor alocate plantelor oleaginoase, dar și de necesitatea creșterii valorii adăugate în domeniul agroalimentar. „În continuare, exportăm aproximativ 70% cereale vrac sau animale vii, produse agricole care nu au valoare adăugată înmagazinată, ci, pur şi simplu, sunt produse primare.Citește articolul integral pe fermierinromania.ro