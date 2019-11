Investițiile și inovațiile agricole din Insula Mare a Brăilei primesc recunoaștere europeană

Insula Mare a Brăilei este cea mai mare exploatație agricolă din Europa, având 29 de ferme și fiind administrată de compania Agricost – Al Dahra. Programul de extindere a producției de lucernă și investițiile realizate de Agricost pentru dezvoltarea culturii au atras atenția asociațiilor de profil de pe întregul continent, în condițiile în care Uniunea Europeană este dependentă de importuri de lucernă pentru a satisface consumul local.„Am venit în Insula Mare a Brăilei pentru că am văzut că producția de lucernă a crescut și pentru că România vrea să devină un actor important în ceea ce privește producția de lucernă la nivel european”, a declarat Eric Guillemot, secretar general al CIDE.Investițiile în cultivarea și prelucrarea lucernei au demarat, la Brăila, în urmă cu câțiva ani. „Este un program care a început în urmă cu cinci ani de zile. Acum trei ani a fost construită o fabrică de deshidratare a lucernei. La acel moment, suprafața cultivată cu lucernă era de 2.500 hectare”, explică Mihai Solomei, director general adjunct Agricost – Al Dahra. Până în anul 2022, Agricost are în plan să ajungă la 12.500 de hectare cultivate cu lucernă.Cu o producție medie de 17 tone de lucernă la hectar și cu 12-14% umiditate, această cultură este profitabilă. Agricost-Al Dahra are în construcție încă o fabrică de uscare a lucernei.Citește articolul integral pe fermierinromania.ro